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Баскетбол (8 событий из 8) показать все
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Календарь Таблица
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 110:127 Окончен
02:30 Майами Хит - Вашингтон Уизардз 119:112 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:114 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс 123:132 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Йорк Никс 88:96 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс 108:104 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс 86:89 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 117:111 Окончен
нет важных матчей
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НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс 85:94 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс 108:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс 82:91 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс 104:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс 131:117 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Перенесен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 115:97 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз 105:120 Окончен
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 95:94 Окончен
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02:00 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
04:30 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
20:00 Бостон Селтикс - Финикс Санс -:- Запланирован
22:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован

«Сакраменто» Леня минимально переиграл «Даллас», 37 очков Леброна не помогли «Лейкерс» в матче с «Мемфисом»

«Финикс» устроил разгром «Оклахоме»
Баскетбол НБА
08:40
«Сакраменто» Леня минимально переиграл «Даллас», 37 очков Леброна не помогли «Лейкерс» в матче с «Мемфисом»
«Мемфис» – «Лейкерс» / Фото - NBA
НБА. Регулярный чемпионат  

«Детройт» – «Нью-Йорк» 85:94 (20:23, 21:25, 30:16, 14:30)

«Детройт»: Бей (32 + 9 подборов), Уолтон (8 + 9 передач - 5 потерь), Гарза (4 + 9 подборов), Джексон (3) – старт; Диалло (0), (3), Сирвидис (0), (0), Стэнли (4)

«Нью-Йорк»: Барретт (15 + 7 подборов), Робинсон (7 + 7 подборов), Рэндл (5 + 10 подборов), Уокер (2), Граймс (0) – старт; Топпин (9), Гибсон (4 + 8 подборов + 4 блокшотов), Макбрайд (0), Беркс (34), Куикли (18)


«Индиана» – «Шарлотт» 108:116 (27:34, 30:37, 25:19, 26:26)

«Индиана»: Леверт (27 + 7 подборов), Сабонис (15 + 18 подборов + 7 передач - 6 потерь), Тернер (14 + 4 блокшотов), Холидэй (12), Дуарте (11) – старт; Крэйг (6), Бриссетт (14), Мартин (9), (0)

«Шарлотт»: Розир (35 + 7 подборов), Болл (21 + 12 подборов + 9 передач), Хэйворд (18), Макдэниелс (12), Пламли (8 + 12 подборов) – старт; Мартин (1), Ричардс (6), Смит (2), Убре (13)


«Бостон» – «Клипперс» 82:91 (21:26, 19:21, 23:22, 19:22)

«Бостон»: Браун (30 + 8 подборов), Уильямс (16 + 14 подборов), Хорфорд (9 + 10 подборов + 8 передач), Притчард (4), Лэнгфорд (4) – старт; Уильямс (6), Хаузер (3), Ричардсон (6), Томас (4)

«Клипперс»: Моррис (23 + 10 подборов), Бледсоу (17), Мэнн (17), Кеннард (17), Зубац (1 + 14 подборов) – старт; Уинслоу (0), Ибака (4), Мун (0), Коффи (8), Джонсон (4)


«Мемфис» – «Лейкерс» 104:99 (23:30, 25:24, 30:29, 26:16)

«Мемфис»: Морэнт (41 + 10 подборов - 6 потерь), Бэйн (20), Джексон (15), Андерсон (8), Адамс (4) – старт; Кларк (4), Бьюкенен (2), Тилли (0), Тиллман (6), Джонс (4 + 7 передач)

«Лейкерс»: Джеймс (37 + 13 подборов + 7 передач - 5 потерь), Уэстбрук (16 + 10 подборов + 12 передач - 5 потерь), Монк (15), Брэдли (7), Ховард (6) – старт; Энтони (5), Джонсон (7), Коллисон (2), Хортон-Такер (4)


«Чикаго» – «Атланта» 131:117 (38:36, 36:17, 30:34, 27:30)

«Чикаго»: Лавин (25), ДеРозан (20 + 8 передач), Уайт (17 + 12 передач), Вучевич (16 + 20 подборов), Грин (14) – старт; Кук (10), Джонс (2), Браун мл. (4), Дотсон (2), (2), Томас (5), Досунму (14)

«Атланта»: Янг (26 + 11 передач - 7 потерь), Капела (18 + 15 подборов), Браун (16), Реддиш (14), Мэйс (7) – старт; Хилл (13), (13), Айвунду (8), Стивенсон (2), Барбер (0)


«Финикс» – «Оклахома» 115:97 (33:23, 27:29, 25:29, 30:16)

«Финикс»: Букер (38 + 7 подборов), Макги (16 + 8 подборов), Джонсон (12), Пол (10), Бриджес (5 + 7 подборов) – старт; Смит (11 + 14 подборов), (0), Хатчисон (0), Пэйн (16 + 7 передач), Шэмет (7)

«Оклахома»: Джером (24 + 8 подборов), Уиггинс (22 + 8 подборов), Уотсон (11), Роби (10 + 6 фолов), Дорт (9) – старт; (0), Уильямс (0), Фэйворс (0), Мускала (13), (0), Маледон (4), (4), (0)


«Портленд» – «Юта» 105:120 (27:36, 32:33, 23:27, 23:24)

«Портленд»: Пауэлл (32), Лиллард (32), Нэнс-младший (14 + 9 подборов + 9 передач), Снелл (3), Литтл (2) – старт; Браун (0), (4), Макгрифф (4 + 8 подборов), Уильямс (1), Камберлэнд (0), Саймонс (7), Эллеби (6)

«Юта»: Гобер (22 + 14 подборов), Богданович (15), Конли (15), Инглс (5), О'Нил (4) – старт; Фиттс (0), Гэй (21), Хьюз (0), Уайтсайд (15 + 11 подборов), Кларксон (19), Форрест (4), Они (0), Батлер (0)

«Сакраменто» – «Даллас» 95:94 (20:30, 35:13, 17:26, 23:25)

«Сакраменто»: Фокс (16), Барнс (14), Халибертон (12 + 10 передач), Бэгли (11 + 7 подборов), Холмс (8) – старт; Мету (11 + 8 подборов), Джонс (6), Митчелл (14), Хилд (3)

«Даллас»: Брансон (25), Порзингис (24 + 7 подборов), Финни-Смит (11 + 6 фолов), Ниликина (9), Пауэлл (2) - старт; Браун (8), Браун (5), Грин (4), (6), Пинсон (0)

Владимир Кириченко
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