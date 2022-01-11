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Баскетбол (8 событий из 8) показать все
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Пари-матч
01:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 100:102 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Нью-Орлеан Пеликанс 105:101 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 95:99 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Миннесота Тимбервулвс 123:141 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Чикаго Буллз 113:99 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Кливленд Кавальерс 96:82 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз 103:88 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлис 119:127 Окончен
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Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 103:99 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз 126:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс 111:96 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 91:111 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс 114:108 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс 108:109 Окончен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

«Сакраменто» Леня минимально уступил «Кливленду», «Портленд» разобрался с «Бруклином»

«Милуоки» проиграл «Шарлотт», «Бостон» одержал победу над «Индианой»
Баскетбол НБА
07:40
«Сакраменто» Леня минимально уступил «Кливленду», «Портленд» разобрался с «Бруклином»
Фото: inquirer.com

НБА. Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Юта» 126:116 (21:35, 27:26, 40:23, 38:32) 

«Детройт»: Каннингем (29 + 8 передач + 5 потерь), Бей (29), Диалло (10 + 8 подборов), Стюарт (6), Хэйс (5) – старт; Джозеф (16), Лайлс (14), Джош Джексон (11), Стэнли (4), Ли (2).

«Юта»: Митчелл (31), Уайтсайд (21 + 14 подборов), Конли (13 + 8 передач), Богданович (12), О'Нил (7) – старт; Кларксон (16), Паскалл (13), Хауз (3), Пелл (0).

«Шарлотт» – «Милуоки» 103:99 (28:19, 19:29, 36:26, 20:25)

«Шарлотт»: Розир (27 + 7 подборов), Болл (23), Бриджес (17 + 11 подборов), Хэйворд (14), Пламли (6 + 9 подборов) – старт; Коди Мартин (8), Вашингтон (5 + 7 подборов), Макдэниэлс (3).

«Милуоки»: Миддлтон (27 + 7 подборов + 11 передач + 7 потерь), Я. Адетокумбо (26 + 13 подборов + 8 передач + 6 потерь), Нвора (18), Мэттьюз (13), Портис (5 + 11 подборов) – старт; Худ (6), Дивинченцо (2), Мамукелашвили (2), Гэллоуэй (0), Коннотон (0).

«Нью-Йорк» – «Сан-Антонио» 111:96 (23:26, 28:23, 31:26, 29:21)

«Нью-Йорк»: Барретт (31), Фурнье (18), Беркс (16), Робинсон (13 + 11 подборов + 4 блок-шота), Рэндл (2 + 12 подборов) – старт; Куикли (12 + 6 передач), Граймс (7 + 6 передач), Топпин (6), Гибсон (6), Симс (0), Нокс (0), Макбрайд (0).

«Сан-Антонио»: Мюррэй (24), Уокер (15), Пелтль (12 + 10 подборов), Примо (11), Бэйтс-Диоп (4 + 7 подборов) – старт; Юбэнкс (8), Уискэмп (7), Кейкок (6 + 10 подборов), Форбс (5), Т. Джонсон (3), Моррис (1), Лэмб (0).

«Бостон» – «Индиана» 101:98 OT (23:17, 19:22, 26:21, 21:29, 12:9)

«Бостон»: Браун (26 + 15 подборов + 6 передач), Тейтум (24 + 12 подборов + 8 потерь), Р. Уильямс (14 + 12 подборов), Смарт (11 + 5 потерь), Хорфорд (3 + 7 подборов) – старт; Ричардсон (9), Кантер Фридом (6), Шредер (5), Г. Уильямс (3).

«Индиана»: Сайкс (11), Сабонис (11 + 23 подбора + 10 передач), Дж. Холидэй (11), Вашингтон (9), Тернер (6) – старт; Крэйг (19), Стивенсон (14), Лэмб (11), Бриссетт (6).

«Хьюстон» – «Филадельфия» 91:111 (27:36, 23:26, 22:29, 19:20)

«Хьюстон»: Грин (14 + 7 потерь), Вуд (14), Тайс (12), Тэйт (9), Портер (8) – старт; Кристофер (13), Мартин (10), Мэтьюз (5), Нваба (4), Никс (2), Огастин (0), Гаруба (0).
«Филадельфия»: Эмбиид (31 + 8 подборов + 6 передач), Харрис (13), Коркмаз (12), Тайбулл (10), Грин (5) – старт; Драммонд (13 + 10 подборов), Джо (10), Ньянг (8), Пауэлл (6), Ки (2), Браун (1), Хенри (0), Бэсси (0).

«Портленд» – «Бруклин» 114:108 (33:26, 22:36, 32:19, 27:27)

«Портленд»: Саймонс (23 + 11 передач), Ковингтон (21), Маклемор (20), Нуркич (14 + 8 подборов), Литтл (13) – старт; Эллеби (9), Смит (6), Зеллер (4 + 7 подборов), Уотфорд (4), Снелл (0).

«Бруклин»: Дюрант (28 + 10 подборов), Ирвинг (22 + 8 подборов), Дьюк (5), Бембри (4), Клэкстон (2) – старт; Томас (21), Шарп (14 + 7 подборов), Эдвардс (5), Джонсон (4), Миллс (3), Гриффин (0).

«Сакраменто» – «Кливленд» 108:109 (22:28, 27:34, 30:22, 29:25)

«Сакраменто»: Халибертон (21 + 8 передач), Барнс (14), Фокс (12), Бэгли (8 + 10 подборов), Лень (4 + 10 подборов) – старт; Хилд (19), Мету (13), Кета (11), Митчелл (4), Дэвис (2).

«Кливленд»: Аллен (18 + 17 подборов), Мобли (17 + 7 подборов), Маркканен (15), Гарлэнд (12 + 11 передач), Стивенс (9) – старт; Лав (18), Осман (15), Рондо (5 + 6 передач), Уиндлер (0), Уэйд (0).

Рене Тер Велде
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