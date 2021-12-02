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02:30 Торонто Рэпторс - Мемфис Гриззлис 91:98 Окончен
05:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз 104:96 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Детройт Пистонс 110:92 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс 92:117 Окончен
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02:00 Индиана Пэйсерс - Атланта Хоукс 111:114 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Денвер Наггетс 108:103 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Миннесота Тимбервулвс 115:107 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 88:87 Окончен
02:30 Майами Хит - Кливленд Кавальерс 85:111 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс 110:114 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Шарлотт Хорнетс 127:125 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Даллас Маверикс 107:139 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сакраменто Кингз 115:124 Окончен
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18:00 БК Тернополь - Будивельник -:- Запланирован
20:00 Киев-Баскет - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
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02:30 Нью-Йорк Никс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован

«Сакраменто» Леня обыграл «Клипперс», «Даллас» не оставил шансов «Нью-Орлеану»

«Милуоки» вырвал победу у «Шарлотт», «Денвер» уступил «Орландо»

Баскетбол НБА
09:05
«Сакраменто» Леня обыграл «Клипперс», «Даллас» не оставил шансов «Нью-Орлеану»
Фоо: Даллас

НБА. Регулярный чемпионат    

«Вашингтон» – «Миннесота» 115:107 (24:24, 29:33, 38:31, 24:19)

«Вашингтон»: Бил (19 + 9 передач), Гэффорд (18 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (14), Кузма (5), Динуидди (3 + 11 передач) – старт; Харрелл (27), Бертанс (15), Авдия (9 + 7 подборов), Нето (3), Кисперт (2).

«Миннесота»: Таунс (34 + 10 подборов), Эдвардс (25), Расселл (10 + 9 передач), Принс (5), Вандербилт (4 + 12 подборов) – старт; Рид (13), Бизли (8), Окоги (4), Науэлл (2), Больмаро (2).


«Индиана» – «Атланта» 111:114 (29:38, 28:27, 31:22, 23:27)

«Индиана»: Брогдон (27 + 9 передач), Сабонис (22 + 10 подборов), Тернер (17 + 9 подборов), Дуарте (11), Леверт (6) – старт; Лэмб (11), Бриссетт (8), Уонамейкер (7), Мартин (2), Макконнелл (0), Крэйг (0).

«Атланта»: Янг (33 + 8 подборов + 10 передач), Хертер (19), Коллинз (14 + 4 блок-шота), Капела (8 + 9 подборов), Луваву-Кабарро (8) – старт; Уильямс (12), Райт (11), Галлинари (9), Хилл (0).


«Орландо» – «Денвер» 108:103 (15:29, 32:34, 32:20, 29:20)

«Орландо»: Энтони (24 + 8 подборов + 7 передач), Картер (18 + 8 подборов), Ф. Вагнер (15), Харрис (11), Бамба (9) – старт; М. Вагнер (12), Росс (10), Хэмптон (5), Окики (4), Малдер (0).

«Денвер»: Моррис (22), Йокич (18 + 15 подборов + 7 передач + 5 потерь), Гордон (17 + 8 подборов), Бартон (14), Грин (9) – старт; Ннаджи (9), Кампаццо (7), Грин (4), Ховард (3).


«Бостон» – «Филадельфия» 88:87 (21:20, 23:20, 20:23, 24:24)

«Бостон»: Тейтум (26 + 16 подборов), Хорфорд (10 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Р. Уильямс (10), Браун (9), Смарт (6 + 8 передач) – старт; Шредер (13), Ричардсон (7), Кантер (4 + 7 подборов), Г. Уильямс (3).

«Филадельфия»: Сет Карри (17 + 6 передач), Эмбиид (13 + 18 подборов + 6 передач), Харрис (8), Макси (6), Грин (6) – старт; Милтон (16), Ньянг (12), Тайбулл (5), Драммонд (4 + 9 подборов), Коркмаз (0).


«Майами» – «Кливленд» 85:111 (16:31, 27:30, 20:26, 22:24)

«Майами»: Хирро (21 + 6 передач), Дедмон (11 + 13 подборов), Лаури (7), Такер (6), Робинсон (0) – старт; Винсент (11), Калеб Мартин (11), Струс (10), Окпала (6), Юртсевен (2).

«Кливленд»: Аллен (19 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Мобли (17 + 11 подборов + 4 блок-шота), Гарлэнд (16 + 7 передач + 5 потерь), Окоро (10), Маркканен (6) – старт; Лав (22), Стивенс (12), Рубио (6 + 6 передач), Валентайн (3), Уиндлер (0), Пангос (0), Дэвис (0).


«Милуоки» – «Шарлотт» 127:125 (25:41, 35:27, 37:27, 30:30)

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (40 + 12 подборов + 9 передач + 6 потерь), Миддлтон (21), Аллен (16 + 7 подборов), Холидэй (11 + 7 передач), Портис (10 + 7 подборов) – старт; Хилл (11), Коннотон (11), Казинс (7), Худ (0), Т. Адетокумбо (0).

«Шарлотт»: Болл (36 + 9 передач + 7 потерь), Бриджес (22 + 9 подборов), Хэйворд (18), Розир (10 + 8 передач), Вашингтон (9 + 10 подборов) – старт; Убре (25), Макдэниэлс (5), Смит (0), Ричардс (0).


«Оклахома-Сити» – «Хьюстон» 110:114 (26:24, 34:29, 21:20, 29:41)

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (39), Дорт (19), Робинсон-Эрл (12 + 9 подборов), Мэнн (11), Бэйзли (4 + 7 подборов) – старт; Джером (11), Роби (6), Покушевски (4), Уотсон (3), Маледон (1), Уиггинс (0).

«Хьюстон»: Тэйт (32 + 10 подборов + 7 передач + 5 блок-шотов), Мэтьюз (14), Портер (10), Гордон (8 + 6 передач + 6 потерь), Вуд (0) – старт; Брукс (18), Мартин (12), Кристофер (10), Шенгюн (5), Хауз (4), Тайс (1 + 9 подборов).


«Нью-Орлеан» – «Даллас» 107:139 (23:41, 23:26, 29:35, 32:37)

«Нью-Орлеан»: Ингрэм (29), Грэм (13 + 6 передач), Темпл (7), Валанчюнас (6), Джонс (3) – старт; Александер-Уокер (12), Льюис (11), Альварадо (7), Саторански (6), Мерфи (5), Эрнангомес (4), Хэйс (2), Маршалл (2).

«Даллас»: Дончич (28 + 14 передач + 8 потерь), Порзингис (20 + 10 подборов), Пауэлл (7), Буллок (6), Финни-Смит (6) – старт; Брансон (17), Хардуэй (16), Берк (9), Марьянович (8), Браун (8), Клебер (5), Браун (5), Грин (4), Маклафлин (0), Оморуйи (0).


«Клипперс» – «Сакраменто» 115:124 (21:29, 31:33, 24:37, 39:25)

«Клипперс»: Зубац (17 + 7 подборов), Джексон (12 + 6 передач), Бледсоу (8), Ибака (5), М-с Моррис (2) – старт; Кеннард (19), Мэнн (19), Бостон (13), Хартенштайн (11 + 8 подборов), Скрабб (5), Уинслоу (2), Джонсон (2).

«Сакраменто»: Фокс (24), Дэвис (23), Холмс (16 + 11 подборов), Мету (13), Халибертон (12 + 11 передач) – старт; Митчелл (20), Кинг (8), Лень (4), Хилд (4).


Карен Агабекян
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