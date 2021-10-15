«Сакраменто» Леня обыграл звездный «Лейкерс»
«Сакраменто» Алексея Леня провел спарринг с россыпью звезд «Лейкерс» (116:112).
Украинец провел на паркете 5 минут, за которые успел отметиться 2 очками, 2 подборами, а также 1 потерей и 2 фолами.
НБА. Предсезонные матчи
«Сакраменто» – «Лейкерс» 116:112 (35:23, 36:42, 21:22, 24:25)
«Сакраменто»: Фокс (21), Холмс (15 + 10 подборов), Барнс (15), Халибертон (8), Харклесс (7) – старт; Дэвис (20), Хилд (13), Томпсон (9 + 7 подборов), Митчелл (6), Лень (2), Мету (0).
«Лейкерс»: Джеймс (30 + 6 передач), Уэстбрук (18), Дэвис (14 + 12 подборов), Джордан (12 + 11 подборов), Бэйзмор (9) – старт; Энтони (15), Ховард (5 + 7 подборов), Ривз (5 + 7 передач), Куин (4), Ээи (0), Оливер (0), Рондо (0 + 5 потерь), Браун (0).
Напомним, что защитник «Торонто» Святослав Михайлюк выдал результативный матч против «Хьюстона».
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