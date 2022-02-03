«Лейкерс» определили главного кандидата на обмен
«Сакраменто» Леня переиграл «Бруклин», «Лейкерс» дожали «Портленд»
«Мемфис» взял верх над «Нью-Йорком»
«Лейкерс» – «Портленд» / Фото - sandiegouniontribuneНБА. Регулярный чемпионат
«Индиана» – «Орландо» 118:119 (34:28, 33:25, 21:33, 30:33)
«Индиана»: Тэйлор (24 + 16 подборов + 6 фолов), Стивенсон (14), Вашингтон (5), Лэмб (3), Сайкс (0), Вагнер (17), Картер (19 + 18 подборов), Бамба (7), Энтони (15 + 8 передач), Саггс (12 + 8 передач)
«Орландо»: Харрис (22), Окики (8), Вагнер (8), Лопес (6), Росс (5), Скофилд (0)
«Филадельфия» – «Вашингтон» 103:106 (28:29, 26:30, 25:22, 24:25)
«Филадельфия»: Эмбиид (27 + 14 подборов), Макси (22 + 8 подборов + 7 передач), Харрис (18 + 9 подборов), Грин (6), Тайбулл (3) – старт; Ньянг (12), Драммонд (4), Джо (11), Пауэлл (0)
«Вашингтон»: Кузма (24 + 7 подборов), Динуидди (14 + 12 подборов + 10 передач), Гэффорд (9 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (4), Холидэй (2) -–старт; Хачимура (11), Кисперт (11), Авдия (8 + 9 подборов), Харрелл (14), Нето (9)
«Бостон» – «Шарлотт» 113:107 (27:22, 27:31, 34:25, 25:29)
«Бостон»: Смарт (22), Тейтум (19 + 9 передач), Браун (15 - 7 потерь), Уильямс (10 + 8 подборов), Хорфорд (6 + 12 подборов) – старт; Уильямс (12), Шредер (6), Ричардсон (23)
«Шарлотт»: Болл (38 + 9 передач), Розир (23), Вашингтон (16 + 7 подборов), Бриджес (6), Пламли (5 + 17 подборов) – старт; Мартин (4), Ричардс (0), Убре (15 + 4 перехватов)
«Нью-Йорк» – «Мемфис» 108:120 (27:35, 25:29, 27:28, 29:28)
«Нью-Йорк»: Фурнье (30), Барретт (23), Рэндл (18 + 12 подборов + 9 передач), Робинсон (14 + 11 подборов + 8 блокшотов), Уокер (0) – старт; Топпин (2), Гибсон (2), Ноэл (0), Беркс (4), Куикли (11), Граймс (4)
«Мемфис»: Джексон (26 + 10 подборов), Морэнт (23 + 9 передач), Уильямс (21), Бэйн (13 + 7 подборов), Адамс (2 + 13 подборов) – старт; Кларк (10 + 7 подборов), Андерсон (4), Джонс (4), Кончар (3), Мелтон (14)
«Хьюстон» – «Кливленд» 115:104 (32:31, 32:22, 26:30, 25:21)
«Хьюстон»: Вуд (21 + 7 подборов), Грин (21), Портер (16 + 7 передач), Гордон (11), Тэйт (6 + 4 перехватов) – старт; Мартин-младший (10), Шенгюн (9 + 8 подборов), Мэтьюз (16), Кристофер (5)
«Кливленд»: Мобли (29 + 12 подборов), Осман (13), Окоро (11), Аллен (11), Гудвин (7 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Лав (21 + 13 подборов), Уэйд (3), Стивенс (7), Дэвис (0), Рондо (2), Уиндлер (0), Пангос (0)
«Даллас» – «Оклахома» 114:120 (28:30, 23:21, 25:34, 27:18, 11:17)
«Даллас»: Дончич (40 + 10 передач), Брансон (20 - 6 потерь), Клебер (10 + 8 подборов + 4 блокшотов), Пауэлл (4), Финни-Смит (3 + 7 подборов) – старт; Буллок (23 + 8 подборов), Крисс (6), Ниликина (3), Грин (5)
«Оклахома»: Дорт (30), Мэнн (29), Гидди (14 + 7 подборов + 10 передач - 6 потерь), Уиггинс (8), Диаките (2 + 10 подборов) – старт; Бэйзли (13 + 11 подборов), Уильямс (8), Мускала (5), Маледон (0), Джером (11)
«Сакраменто» – «Бруклин» 112:101 (23:32, 31:30, 29:24, 29:15)
«Сакраменто»: Барнс (19 + 7 подборов), Митчелл (18), Халибертон (12 + 11 передач + 4 перехватов), Харклесс (10), Холмс (9 + 9 подборов) – старт; Мету (11 + 12 подборов), Кинг (3), Джонс (12 + 8 подборов), Хилд (18)
«Бруклин»: Клэкстон (23 + 11 подборов + 5 блокшотов), Миллс (14), Ирвинг (14), Эдвардс (7), Харден (4 + 8 подборов + 12 передач - 6 потерь) – старт; Гриффин (9), Джонсон (18), Браун (2), Бембри (2), Томас (8)
«Юта» – «Денвер» 108:104 (28:30, 32:31, 22:18, 26:25)
«Юта»: Форрест (18 + 8 передач), Конли (17 + 4 перехватов), О'Нил (15), Богданович (15 + 7 подборов), Азубуйке (8 + 10 подборов) – старт; Паскалл (5), Гэй (15 + 9 подборов), Хьюз (5), Батлер (10)
«Денвер»: Моррис (15), Бартон (14 + 9 подборов - 5 потерь), Грин (8), Ннаджи (8 + 8 подборов), Риверс (2) – старт; Грин (8), Хайлэнд (10 + 7 передач), Форбс (26), Рид (13 + 7 подборов)
«Лейкерс» – «Портленд» 99:94 (28:16, 26:37, 18:22, 27:19)
«Лейкерс»: Дэвис (30 + 15 подборов), Брэдли (11 + 4 перехватов), Уэстбрук (9 + 10 подборов + 13 передач), Монк (7), Джонсон (3) – старт; Энтони (24 + 8 подборов), Бэйзмор (0), Ховард (10 + 7 подборов), Ривз (0), Хортон-Такер (5)
«Портленд»: Пауэлл (30), Саймонс (19), Нуркич (16 + 13 подборов), МакКоллум (15 + 8 подборов), Ковингтон (0 + 13 подборов + 9 передач + 4 перехватов) – старт; Уотфорд (6), Смит-мл. (4), МакЛемор (2), Эллеби (2)
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