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01:00 Детройт Пистонс - Лос-Анджелес Лейкерс 116:121 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Нью-Йорк Никс 109:103 Окончен
03:00 Финикс Санс - Денвер Наггетс 126:97 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Торонто Рэпторс 119:104 Окончен
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02:00 Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс 112:117 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Шарлотт Хорнетс 103:109 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Оклахома-Сити Тандер 113:101 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Хьюстон Рокетс 108:90 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Орландо Мэджик 123:92 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Индиана Пэйсерс 77:109 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс 96:110 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Финикс Санс 111:115 Окончен
04:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 118:119 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Филадельфия Севенти Сиксерс 94:102 Окончен
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02:00 Детройт Пистонс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс -:- Запланирован

«Сакраменто» Леня проиграл четвертый матч кряду, «Бруклин» обыграл «Кливленд»

«Милуоки» разгромил «Орландо», «Мемфис» оказался сильнее «Юты»
Баскетбол НБА
08:21
«Сакраменто» Леня проиграл четвертый матч кряду, «Бруклин» обыграл «Кливленд»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Шарлотт» 103:109 (27:26, 23:33, 23:24, 30:26)

«Вашингтон»: Бил (18 + 7 подборов + 9 передач), Колдуэлл-Поуп (17), Кузма (11 + 13 подборов), Динуидди (8), Гэффорд (8 + 10 подборов) – старт; Харрелл (24 + 18 подборов), Авдия (6), А. Холидэй (5), Нето (4), Кисперт (2).

«Шарлотт»: Розир (32), Болл (28 + 13 подборов + 7 передач + 6 потерь), Хэйворд (16), Пламли (9), Бриджес (6) – старт; Убре (7), Ричардс (7), Коди Мартин (3), Макдэниэлс (1).

«Кливленд» – «Бруклин» 112:117 (27:24, 36:28, 19:32, 30:33)

«Кливленд»: Гарлэнд (24 + 11 передач), Маркканен (22 + 8 подборов), Аллен (20 + 15 подборов), Окоро (15), Уэйд (7) – старт; Рубио (16 + 7 подборов), Лав (8 + 12 подборов), Уиндлер (0), Дэвис (0).

«Бруклин»: Дюрэнт (27 + 9 передач), Миллс (17), Харден (14 + 14 передач + 5 потерь), Бембри (8), Гриффин (2) – старт; Олдридж (21 + 11 подборов), Томас (11), Джонсон (9), Картер (6), Миллсэп (2).

«Бостон» – «Хьюстон» 108:90 (22:21, 30:26, 34:16, 22:27)

«Бостон»: Тейтум (30), Браун (19), Хорфорд (11 + 11 подборов), Смарт (7), Р. Уильямс (2 + 15 подборов) – старт; Шредер (18), Лэнгфорд (10), Несмит (5), Кантер (4), Г. Уильямс (2), Фернанду (0), Притчард (0), Хаузер (0), Эрнангомес (0).

«Хьюстон»: Грин (9), Гордон (9), Тайс (7), Тэйт (6), Вуд (4 + 9 подборов) – старт; Брукс (17), Мартин (10), Шенгюн (8 + 7 передач), Кристофер (8), Огастин (4), Мэтьюз (3), Нваба (3), Хауз (2).

«Атланта» – «Оклахома-Сити» 113:101 (32:27, 34:33, 27:11, 20:30)

«Атланта»: Янг (30 + 6 передач), Богданович (13), Хертер (13), Коллинз (11 + 5 блок-шотов), Капела (10 + 14 подборов) – старт; Галлинари (11), Реддиш (9), Райт (8), Уильямс (8), Дженг (0), Джонсон (0), Мэйс (0), Луваву-Кабарро (0), Купер (0).

«Оклахома-Сити»: Гидди (15 + 7 подборов + 8 передач), Дорт (15), Робинсон-Эрл (13 + 10 подборов), Фэйворс (10), Бэйзли (4) – старт; Джером (15), Покушевски (9 + 9 подборов), Мускала (9), Роби (4), Уильямс (4), Уиггинс (3), Дек (0).

«Чикаго» – «Индиана» 77:109 (16:31, 30:36, 15:22, 16:20)

«Чикаго»: Дерозан (18), Лавин (17), Брэдли (6), Уайт (4), Болл (0) – старт; Джонс (8), Досунму (7), Браун (6), Томас (5), Грин (3), Дотсон (2), Симонович (1), Джонсон (0).

«Индиана»: Сабонис (21 + 11 подборов), Брогдон (16 + 7 передач), Дж. Холидэй (14), Тернер (12 + 10 подборов + 4 блок-шота), Леверт (12) – старт; Дуарте (9), Мартин (7), Лэмб (5), Макконнелл (4), Крэйг (4), Бриссетт (3), Уонамейкер (2), Джексон (0), Битадзе (0).

«Милуоки» – «Орландо» 123:92 (36:16, 41:20, 28:20, 18:36)

«Милуоки»: Холидэй (18), Аллен (14), Портис (13 + 11 подборов), Я. Адетокумбо (12 + 8 подборов + 9 передач), Миддлтон (12) – старт; Коннотон (17), Нвора (14 + 7 подборов), Хилл (7), Калаицакис (5), Робинсон (5), Худ (5), Т. Адетокумбо (1).

«Орландо»: Малдер (13), Картер (8 + 10 подборов), Саггс (5), Бамба (2), Ф. Вагнер (0) – старт; М. Вагнер (18), Хэмптон (14 + 8 подборов), Р. Лопес (13), Окики (12), Росс (4), Браздейкис (3).

«Новый Орлеан» – «Миннесота» 96:110 (29:28, 21:38, 19:23, 27:21)

«Новый Орлеан»: Валанчюнас (13), Харт (13), Ингрэм (9 + 8 подборов + 6 потерь), Темпл (8), Саторански (2) – старт; Эрнангомес (19 + 11 подборов), Александер-Уокер (14), Льюис (10 + 6 передач), Джонс (6), Маршалл (2), Мерфи (0), Альварадо (0).

«Миннесота»: Таунс (28 + 10 подборов), Эдвардс (18 + 7 подборов), Вандербилт (16 + 11 подборов), Расселл (11 + 8 передач), Беверли (10) – старт; Макдэниэлс (10 + 8 подборов), Бизли (7), Рид (6), Найт (2), Принс (2), Лэйман (0), Науэлл (0), Маклафлин (0), Больмаро (0).

«Сан-Антонио» – «Финикс» 111:115 (20:24, 24:33, 31:33, 36:25)

«Сан-Антонио»: Уайт (19), Мюррэй (18 + 10 подборов + 11 передач), Пелтль (15 + 9 подборов), Джонсон (8), Бэйтс-Диоп (6) – старт; Васселл (17), Уокер (11), Джонс (7), Юбэнкс (6), Янг (4), Форбс (0).

«Финикс»: Букер (23), Эйтон (21 + 14 подборов), Пол (12), Краудер (6), Бриджес (5) – старт; Пэйн (20), Макги (14 + 8 подборов), Шэмет (11), К. Джонсон (3).

«Юта» – «Мемфис» 118:119 (30:27, 30:27, 36:38, 22:27)

«Юта»: Богданович (24), Гобер (23 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Конли (19 + 8 передач), Митчелл (18 + 8 передач), О'Нил (9) – старт; Уайтсайд (12), Кларксон (9), Инглс (2), Гэй (2), Форрест (0).

«Мемфис»: Морэнт (32 + 7 передач), Бэйн (28), Джарен Джексон (26 + 8 подборов), Андерсон (9 + 8 подборов), Адамс (2 + 8 подборов) – старт; Кларк (10 + 9 подборов), Уильямс (8), Кончар (4), Джонс (0).

«Сакраменто» – «Филадельфия» 94:102 (33:28, 19:27, 30:22, 12:25)

«Сакраменто»: Фокс (23), Холмс (18 + 8 подборов), Барнс (10), Харклесс (2), Халибертон (0 + 9 передач) – старт; Хилд (21 + 9 подборов), Томпсон (8 + 7 подборов), Лень (4), Митчелл (4), Бэгли (4).

«Филадельфия»: Макси (24), Тайбулл (15), Ньянг (12), Коркмаз (11 + 6 передач), Драммонд (9 + 23 подбора) – старт; Милтон (16), Джо (11), Рид (2), Бэсси (2 + 7 подборов).

Олег Шумейко-младший
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