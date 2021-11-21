Лень вышел впервые за пять матчей и провел хорошую игру
«Сакраменто» Леня уволил главного тренера
Команда занимает 12 место в турнирной таблице Западной конференции
Фото: Getty Images
«Сакраменто Кингз» уволил Люка Уолтона с поста главного тренера команды, сообщает ESPN.
41-летний специалист возглавлял «Сакраменто» с 2019 года и дважды не сумел вывести «Кингз» в плей-офф.
Главным кандидатом на замену Уолтону является его ассистент Элвин Джентри.
«Сакраменто» занимает 12 место в турнирной таблице Западной конференции. Из последних девяти матчей команда проиграла восемь.
Напомним, за «Сакраменто» выступает украинский центровой Алексей Лень.
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