Санон, так и не сыграв в Летней лиге НБА, вернулся в «Днепр»

Иссуф уже играет за «Днепр» в контрольных матчах





Иссуф Санон / Фото: Днепр В Слобожанском в матче Кубка Прометея против «Киев-Баскета» в составе «Днепра» вышел украинский атакующий защитник Иссуф Санон. Отметим, что появление Санона не помогло «Днепру» победить. «Киев-Баскет» уверенно выиграл со счетом 75:54.

В нынешнее межсезонье «Днепр» также продлил контракт с Саноном. Ранее «Вашингтон» пригласил Санона сыграть в Летней лиге НБА, но украинец не смог сыграть за клуб из-за коронавирусных ограничений.

Карен Агабекян