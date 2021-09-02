У Санона проблемы. Матч «Вашингтона» и «Индианы» в Летней лиге отложен из-за коронавируса
Санон, так и не сыграв в Летней лиге НБА, вернулся в «Днепр»
Иссуф уже играет за «Днепр» в контрольных матчах
Иссуф Санон / Фото: Днепр
В Слобожанском в матче Кубка Прометея против «Киев-Баскета» в составе «Днепра» вышел украинский атакующий защитник Иссуф Санон.
Отметим, что появление Санона не помогло «Днепру» победить. «Киев-Баскет» уверенно выиграл со счетом 75:54.
В нынешнее межсезонье «Днепр» также продлил контракт с Саноном.
Ранее «Вашингтон» пригласил Санона сыграть в Летней лиге НБА, но украинец не смог сыграть за клуб из-за коронавирусных ограничений.
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