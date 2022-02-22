Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Николаев - Киев-Баскет -:- Перенесен
нет важных матчей
Сейчас в эфире
18:45
Дикий гаджет
17:30
live
Международный турнир по вольной борьбе памяти И. Первачука. Прямая трансляция

Сборная Испании лишилась своего центрового перед домашним матчем с Украиной в отборе к ЧМ-2023

26-летний игрок отправился в расположение клуба
Баскетбол Сборная Украины
16:38
Сборная Испании лишилась своего центрового перед домашним матчем с Украиной в отборе к ЧМ-2023
Рубен Герреро / Фото - ФБУ
Центровый «Уникахи» Рубен Герреро не сыграет в составе сборной Испании в домашнем матче с Украиной в отборе на ЧМ-2023. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Испании.

Накануне Герреро получил травму во время тренировочного процесса. Врачи диагностировали у центрового растяжения связь и после консультации с клубными врачами решили отпустить игрока восстанавливаться в расположение клуба.

Отметим, что 26-летний Герреро не играл за сборную Испании с 2017 года.

Напомним, мужская национальная сборная Украины встретится 24 февраля в Кордове против команды Испании в матче 3-го тура первого этапа квалификации ЧМ-2023. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что домашний матч Украины против Испании, который должен был состояться 27 февраля, в Киеве, перенесен и состоится в следующем окне в июне-июле.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

Багатскис – о переносе домашнего матча с испанцами: «В июне, нам по идее могут помочь Михайлюк и Лень»
Багатскис – о переносе домашнего матча с испанцами: «В июне, нам по идее могут помочь Михайлюк и Лень»
Сборная Украины
16:57
Сборная Испании лишилась своего центрового перед домашним матчем с Украиной в отборе к ЧМ-2023
Сборная Испании лишилась своего центрового перед домашним матчем с Украиной в отборе к ЧМ-2023
Сборная Украины
16:38
Испанский клуб выкупил легионера «Николаева»
Испанский клуб выкупил легионера «Николаева»
Суперлига
21 февраля 20:20
Официально. Матч Украина – Испания перенесен на лето
Официально. Матч Украина – Испания перенесен на лето
Сборная Украины
21 февраля 19:39
Британия проявила солидарность с Украиной и отказалась от матча отбора на чемпионат мира в Беларуси
Британия проявила солидарность с Украиной и отказалась от матча отбора на чемпионат мира в Беларуси
В Европе
21 февраля 17:59
Два игрока сборной Украины. Названа символическая пятерка недели в Суперлиге
Два игрока сборной Украины. Названа символическая пятерка недели в Суперлиге
Суперлига
21 февраля 16:38
Аникиенко вошел в топ-10 лучших игроков Суперлиги по блок-шотам
Аникиенко вошел в топ-10 лучших игроков Суперлиги по блок-шотам
Суперлига
21 февраля 15:56
Домашний матч сборной Украины с Испанией перенесен на лето. Официально – пока не подтверждено
Домашний матч сборной Украины с Испанией перенесен на лето. Официально – пока не подтверждено
Сборная Украины
21 февраля 11:42
НБА представила подборку лучших моментов Матча всех звезд в Кливленде
НБА представила подборку лучших моментов Матча всех звезд в Кливленде
НБА
21 февраля 09:55
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
Все новости