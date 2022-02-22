Официально. Матч Украина – Испания перенесен на лето
Сборная Испании лишилась своего центрового перед домашним матчем с Украиной в отборе к ЧМ-2023
26-летний игрок отправился в расположение клуба
16:38
Рубен Герреро / Фото - ФБУЦентровый «Уникахи» Рубен Герреро не сыграет в составе сборной Испании в домашнем матче с Украиной в отборе на ЧМ-2023. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Испании.
Накануне Герреро получил травму во время тренировочного процесса. Врачи диагностировали у центрового растяжения связь и после консультации с клубными врачами решили отпустить игрока восстанавливаться в расположение клуба.
Отметим, что 26-летний Герреро не играл за сборную Испании с 2017 года.
Напомним, мужская национальная сборная Украины встретится 24 февраля в Кордове против команды Испании в матче 3-го тура первого этапа квалификации ЧМ-2023. Начало – в 21:45 по киевскому времени.
Ранее стало известно, что домашний матч Украины против Испании, который должен был состояться 27 февраля, в Киеве, перенесен и состоится в следующем окне в июне-июле.
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