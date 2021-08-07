США разгромили действущих чемпионок Европы и вышли в финал женского турнира на Играх в Токио
Сборная США взяла четвертое золото Олимпийских Игр подряд
В финале баскетбольного турнира в Токио американцы обыграли французов
07:30
Фото: Reuters
Сборная США в финале баскетбольного турнира Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония) одержала победу над командой Франции. Самым результативным игроком встречи стал форвард американцев Кевин Дюрант.
Золотая медаль в Токио является четвертой подряд для команды США.
Франция – США 82:87 (18:22, 21:22, 24:27, 19:16)
Франция: Фурнье (16), Гобер (16 + 8 подборов), Ябуселе (13), Де Коло (12), Батюм (5) – старт; Луваву-Кабарро (11), Ниликина (5), Фалль (4), Эртель (0), Пуарье (0).США: Дюрант (29), Холидэй (11), Лиллард (11), Адебайо (6 + 7 подборов), Букер (2) – старт; Тейтум (19 + 7 подборов), Лавин (5), Миддлтон (4), Грин (0).
В матче за бронзу Олимпиады сборная Словении встретится с командой Австралии.
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