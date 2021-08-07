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Сборная США взяла четвертое золото Олимпийских Игр подряд

В финале баскетбольного турнира в Токио американцы обыграли французов
Olympics Токио-2020
07:30
Сборная США взяла четвертое золото Олимпийских Игр подряд
Фото: Reuters

Сборная США в финале баскетбольного турнира Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония) одержала победу над командой Франции. Самым результативным игроком встречи стал форвард американцев Кевин Дюрант.

Золотая медаль в Токио является четвертой подряд для команды США.

Франция – США 82:87 (18:22, 21:22, 24:27, 19:16)

Франция: Фурнье (16), Гобер (16 + 8 подборов), Ябуселе (13), Де Коло (12), Батюм (5) – старт; Луваву-Кабарро (11), Ниликина (5), Фалль (4), Эртель (0), Пуарье (0). 

США: Дюрант (29), Холидэй (11), Лиллард (11), Адебайо (6 + 7 подборов), Букер (2) – старт; Тейтум (19 + 7 подборов), Лавин (5), Миддлтон (4), Грин (0).

В матче за бронзу Олимпиады сборная Словении встретится с командой Австралии.

Рене Тер Велде
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Теги

Сборная США (баскетбол) сборная Франции (баскетбол)

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