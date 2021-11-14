Украина в непростом матче обыграла Финляндию в отборе на Евробаскет-2023
Сборная Украины – единоличный лидер своей группы в квалификации на ЧЕ-2023
Сине-желтая команда набрала максимальное количество очков после двух туров
20:08
Фото: FIBA
Женская сборная Украины занимает первое место в группе В квалификации на Евробаскет-2023.
Команда Срджана Радуловича сначала сенсационно разгромила Францию (90:71), а затем добыла победу над Финляндией (77:71).
Положение в группе В:
На чемпионат Европы гарантированно выходят сборные, которые займут первые места в своих группах. На континентальное первенство также попадут четыре лучшие команды, которые финишируют вторыми.
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