Сборная Украины – единоличный лидер своей группы в квалификации на ЧЕ-2023

Сине-желтая команда набрала максимальное количество очков после двух туров

Фото: FIBA

Женская сборная Украины занимает первое место в группе В квалификации на Евробаскет-2023.

Команда Срджана Радуловича сначала сенсационно разгромила Францию (90:71), а затем добыла победу над Финляндией (77:71).

Положение в группе В:

На чемпионат Европы гарантированно выходят сборные, которые займут первые места в своих группах. На континентальное первенство также попадут четыре лучшие команды, которые финишируют вторыми.