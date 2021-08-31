Определились финалисты Олимпийских игр-2020 по баскетболу
Сборная Украины может сыграть с россиянами во втором раунде отбора к ЧМ-2023
Для этого обеим командам нужно преодолеть первый групповой этап
16:32
Мужская сборная Украины по баскетболу / Фото - ФБУМужская сборная Украины по баскетболу узнала возможных оппонентов по второму этапу отбора к чемпионату мира-2023.
Подопечные Айнарса Багатскиса попали в квартет G в первой квалификации, откуда три лучших команды выйдут на трех лучших представителей группы H, в которой находятся сборные России, Нидерландов, Исландии и Италии.
В случае выхода из группы, пути Украины и России могут пересечься. Об этом сообщает официальный сайт FIBA.
Во втором раунде они сформируют группу из 6 команд. По три лучших сборных из этих сикстетов выходят на чемпионат мира.
Напомним, в группе G Украина сыграет с командами Испании, Грузии и Северной Македонии.
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