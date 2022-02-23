Вячеслав Петров: «В матче против Испании хочется добавить украинцам немного позитива»
Сборная Украины объявила состав на матч против Испании
В игре Айнарс Багатскис сможет использовать 12 баскетболистов
17:58
Фото: FIBA
Тренерский штаб сборной Украины объявил состав на матч квалификации на чемпионат мира-2023 против Испании.
Защитники: Денис Лукашов («Прометей»), Виталий Зотов («Днепр»), Илья Сидоров («Прометей»), Олександр Липовий («Прометей»), Джэром Рэндл («Будивельник»).
Форварды: Богдан Близнюк («Будивельник»), Иван Ткаченко («Черкаськи Мавпы»), Вячеслав Бобров («Днепр»), Сергей Павлов («Днепр»).
Центровые: Вячеслав Петров («Прометей»), Артем Пустовой («Гран-Канария»), Вячеслав Кравцов («Днепр»).
Матч Испания – Украина состоится 24 февраля. Прямая трансляция будет доступна на телеканале XSPORT. Начало – в 21:40.
Напомним, вторая встреча Украины против Испании была перенесена на лето.
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