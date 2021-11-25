Сборная Украины отправилась в Грузию без Кобца и Ткаченко

Матч против Грузии состоится 26 ноября на XSPORT

Фото: ФБУ

Сборная Украины по баскетболу вылетела в Грузию, где проведет первый матч в квалификации на чемпионат мира-2023.



В Тбилиси полетели 13 игроков, 12 из них которых войдут в финальную заявку.

Не полетели в Тбилиси форвард «Черкасских Мавп» Иван Ткаченко и защитник «Будивельника» Александр Кобец.

Защитники: Денис Лукашов, Александр Липовый, Илья Сидоров (все – «Прометей»), Виталий Зотов, Иссуф Санон (все – «Днепр»), Джером Рэндл («Будивельник»).

Форварды: Богдан Близнюк («Будивельник»), Андрей Войналович («Киев-Баскет»), Вячеслав Петров («Прометей»), Сергей Павлов («Днепр»).

Центровые: Владимир Герун («Бююкчекмедже», Турция), Дмитрий Скапинцев («Киев-Баскет»), Артем Пустовой («Гран-Канария», Испания).

Напомним, 26 ноября сборная Украины сыграет с Грузией. Прямая трансляция матча состоится на XSPORT.