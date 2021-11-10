Радулович: «Девушки готовы отдать максимум сил борьбе. Соперник, безусловно, сильный»
Сборная Украины проведет открытую тренировку накануне матча с Францией
Команда Срджана Радуловича готовится к старту отборна на чемпионат Европы
14:23
Фото: ФБУ
10 ноября женская сборная Украины проведет открытую тренировку, которая пройдет в киевском Дворце спорта.
Начало мероприятия – 17:15.
Уже 11 ноября сборная Украины сыграет против Франции. Этот поединок станет первым в отборе на чемпионат Европы-2023.
Соперники украинок по группе В.
Накануне лидер национальной команды Алина Ягупова рассказала, за счет чего Украина может навязать борьбу Франции.
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