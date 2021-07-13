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Сборная Украины сыграет против России на чемпионате Европы

Соревнования пройдут 10-12 сентября в Париже
Баскетбол Сборная Украины
13:44
Сборная Украины сыграет против России на чемпионате Европы
фото - ФБУ

FIBA провела жеребьевку финального турнира чемпионата Европы по баскетболу 3 на 3. Соревнования пройдут в Париже, Франция, 10-12 сентября.

Мужской сборной Украины в группе А будут противостоять Сербия и Бельгия.

Женская национальная команда будет играть с россиянками и Великобритания.

Отметим, что обе сборные попали на турнир, преодолев квалификацию.

 

Антон Кривенко
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