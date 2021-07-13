158 олимпийцев – антирекорд Украины. Министр спорта считает – это хороший результат
Сборная Украины сыграет против России на чемпионате Европы
Соревнования пройдут 10-12 сентября в Париже
13:44
фото - ФБУ
FIBA провела жеребьевку финального турнира чемпионата Европы по баскетболу 3 на 3. Соревнования пройдут в Париже, Франция, 10-12 сентября.
Мужской сборной Украины в группе А будут противостоять Сербия и Бельгия.
Женская национальная команда будет играть с россиянками и Великобритания.
Отметим, что обе сборные попали на турнир, преодолев квалификацию.
Комментарии 0