Сборная Украины уверенно обыграла Францию

Ягупова и Филевич попросту разрывали защиту соперниц





Фото: ФБУ

Женская сборная Украины в рамках отбора на Евробаскет-2023 обыграла команду Франции со счетом 90:71.



Подопечные Сарджана Радуловича начиная с первой четверти захватили преимущество и усилиями своих лидеров обеспечили преимущество в 8 очков. Во второй десятиминутки Ягупова, Филевич и компания поставили соперниц в затруднительное положение, поскольку француженки ничего не смогли с ними сделать на периметре.

После большого перерыва Франция выровняла ход матча, но оторваться, чтобы достать Украину, так и не смогла.

По итогам матча самыми результативными стали Алина Ягупова и Кристина Филевич, у которых на двоих 60 очков.

Квалификация. Евробаскет-2023

Украина – Франция 88:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)