Сборная Испании лишилась своего центрового перед домашним матчем с Украиной в отборе к ЧМ-2023
Сборная Великобритании не прилетит в Беларусь на матч отбора к ЧМ-2023 из-за возможных военных действий
Команды должны были сыграть в Минске 25 февраля
Сборная Великобритании / Фото - TwitterМужская сборная Великобритании не отправится в Беларусь на матч отбора к ЧМ-2023 из-за угрозы военных действий на территории страны. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Великобритании.
Команда Великобритании должна была сыграть с белорусами в Минске 25 февраля, прилетев за несколько дней до матча. Правительство Великобритании советует своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь, кроме необходимых.
Заседание правления Федерации баскетбола Великобритании состоялось поздно вечером 19 февраля. После консультаций с тренерами и игроками команды было принято решение, что сборной не следует отправляться в Минск из-за возможного военного конфликта.
Напомним, матч сборных Украины и Испании, запланированный на 27 февраля в Киеве, перенесен на лето.
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