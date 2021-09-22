Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Сегодня начнется баскетбольный сезон в Украине. «Будивельник» и «Прометей» сразятся за Суперкубок

Победители чемпионата и Кубка выяснят кто сильнее
Баскетбол Суперлига
10:58
Сегодня начнется баскетбольный сезон в Украине. «Будивельник» и «Прометей» сразятся за Суперкубок
Фото: ФБУ

22 сентября в киевском Дворце спорта стартует новый баскетбольный сезон в Украине. В матче за Суперкубок сразятся чемпион страны «Прометей» и победитель Кубка Украины» «Будивельник».

Обе команды очень серьезно усилились в межсезонье, а «Прометей» также стал вторым украинским клубом в истории, вышедшим в групповой этап Лиги чемпионов.

 

Отметим, что матч в прямой трансляции покажет XSPORT. Начало – 18:30.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Прометей Будивельник

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Дубинский: «Мало кто верил, что мы сможем победить «Парму»
Дубинский: «Мало кто верил, что мы сможем победить «Парму»
Баскетбол Еврокубки
19 сентября 09:55
Гинзбург: «Игры такого качества недостаточно для Лиги чемпионов»
Гинзбург: «Игры такого качества недостаточно для Лиги чемпионов»
Баскетбол Еврокубки
19 сентября 07:35
«Прометей» – первый украинский клуб, который пробился в основной раунд Лиги Чемпионов через квалификацию
«Прометей» – первый украинский клуб, который пробился в основной раунд Лиги Чемпионов через квалификацию
Баскетбол Еврокубки
18 сентября 20:59
«Прометей» в тяжелейшем матче обыграл российскую «Парму» и вышел в основной раунд Лиги чемпионов
«Прометей» в тяжелейшем матче обыграл российскую «Парму» и вышел в основной раунд Лиги чемпионов
Баскетбол Еврокубки
18 сентября 20:31
«Днепр» обыграл «Будивельник» в последнем контрольном матче перед началом сезона
«Днепр» обыграл «Будивельник» в последнем контрольном матче перед началом сезона
Баскетбол Суперлига
18 сентября 17:53
Сегодня «Прометей» сыграет против российского клуба за выход в группу ЛЧ
Сегодня «Прометей» сыграет против российского клуба за выход в группу ЛЧ
Баскетбол Еврокубки
18 сентября 08:40

Новости: Баскетбол

Суперкубок Украины. «Будивельник» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
Суперкубок Украины. «Будивельник» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
Еврокубки
14:24
В Киеве презентовали старт нового баскетбольного сезона
В Киеве презентовали старт нового баскетбольного сезона
Украинская Суперлига
14:05
«Черкасские Мавпы» подписали легионера из чемпионата Германии
«Черкасские Мавпы» подписали легионера из чемпионата Германии
Суперлига
13:47
Сегодня начнется баскетбольный сезон в Украине. «Будивельник» и «Прометей» сразятся за Суперкубок
Сегодня начнется баскетбольный сезон в Украине. «Будивельник» и «Прометей» сразятся за Суперкубок
Суперлига
10:58
«Филадельфия» может оштрафовать Симмонса на $1,3 млн за пропущенный тренировочный лагерь
«Филадельфия» может оштрафовать Симмонса на $1,3 млн за пропущенный тренировочный лагерь
НБА
09:35
Симмонс не будет выступать за «Филадельфию»
Симмонс не будет выступать за «Филадельфию»
НБА
21 сентября 20:50
Один из лучших снайперов в истории НБА завершил карьеру
Один из лучших снайперов в истории НБА завершил карьеру
НБА
21 сентября 19:30
Определено место проведения ближайших домашних матчей сборных Украины
Определено место проведения ближайших домашних матчей сборных Украины
Сборная Украины
21 сентября 16:40
Бродский: «Решение, в каких городах будет проходить Евробаскет-2025, будут принимать президенты Украины и FIBA»
Бродский: «Решение, в каких городах будет проходить Евробаскет-2025, будут принимать президенты Украины и FIBA»
В Европе
21 сентября 15:17
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости