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Сегодня начнется баскетбольный сезон в Украине. «Будивельник» и «Прометей» сразятся за Суперкубок
Победители чемпионата и Кубка выяснят кто сильнее
Фото: ФБУ
22 сентября в киевском Дворце спорта стартует новый баскетбольный сезон в Украине. В матче за Суперкубок сразятся чемпион страны «Прометей» и победитель Кубка Украины» «Будивельник».
Обе команды очень серьезно усилились в межсезонье, а «Прометей» также стал вторым украинским клубом в истории, вышедшим в групповой этап Лиги чемпионов.
Отметим, что матч в прямой трансляции покажет XSPORT. Начало – 18:30.
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