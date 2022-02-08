Сегодня «Прометей» сыграет дебютный матч во втором раунде Лиги чемпионов, а «Киев-Баскет» – решающий в Кубке Европы

Коллектив из Слобожанского проведет игру дома, а киевляне – в Германии

Фото: БК Прометей

Сегодня, 8 февраля, «Киев-Баскет» и «Прометей» проведут еврокубковые матчи.

Чемпион Украины сыграет дебютный матч в рамках второго раунда Лиги чемпионов с «Уникахой», которая располагается на втором месте в группе K. Начало матча – 19:00.

Киевляне сыграют в Германии в четвертом туре Кубка Европы FIBA с конкурентом за выход из группы J «Крайхльсхаймом». В случае победы украинский коллектив гарантирует себе выход в 1/4 финала. Поражение в одно или два очка оставит «Киев-Баскету» мизерные шансы на проход в плей-офф, а проигрыш в три и более очков станет роковым для киевлян. Начало – 20:00.

Напомним, что в четвертом туре «Киев-Баскет» уступил «Антверпу».