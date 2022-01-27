Сегодня «Прометей» сыграет ключевой матч евросезона

Слодобожанцы могут войти в топ-16 лучших команд Лиги чемпионов

Фото: пресс-служба Прометея

Сегодня, 27 января, «Прометей» Иерусалиме сыграет против местного «Хапоэля». В этом матче определится команда, которая выйдет в следующий этап Лиги чемпионов.

Пока счет в серии 1:1: «Прометей» и «Хапоэль» обменялись домашними победами.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является израильский коллектив, на победу которого можно поставить за 1,44, в то же время успех чемпиона Украины оценивается в 2,7.

Команда, которая выиграет серию, выйдет в раунд топ-16, где клубы будут поделены на четыре группы.

Матч «Хапоэль» – «Прометей»