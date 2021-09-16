Сегодня «Прометей» сыграет против «Опавы» в квалификации Лиги чемпионов

Чешская команда – принципиальный соперник для главного тренера украинского коллектива

Фото: facebook.com/prometeysc

Чемпион Украины «Прометей» сыграет против чешской «Опавы» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Встреча состоится сегодня, 16 сентября. Начало – в 18:30. Прямая трансляция будет доступна на телеканале XSPORT и сайте XSPORT.ua.

«Опава» – вторая команда чемпионата Чехии. Матч против нее весьма принципиален для главного тренера «Прометея» Ронена Гинзбурга, который ранее работал с чешским гегемоном «Нимбруком».

«Прометей» впервые выступает в Лиге чемпионов. В дебютном матче квалификации чемпион Украины разгромил лучшую команду Болгарии.

Накануне один из лидеров «Прометея» рассказал о боевом настрое команды удачно пройти квалификацию второго по значимости евротурнира и сыграть на групповом этапе.