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Сегодня «Прометей» сыграет против российского клуба за выход в группу ЛЧ

Прямую трансляцию встречи смотрите на XSPORT
Баскетбол Еврокубки
08:40
Сегодня «Прометей» сыграет против российского клуба за выход в группу ЛЧ
Фото: пресс-служба «Прометея»

Чемпион Украины «Прометей» сыграет против российской «Пармы» в решающем матче квалификации Лиги чемпионов.

Встреча состоится сегодня, 18 сентября. Прямую трансляцию смотрите на телеканале XSPORT, а также – на нашем сайте. Начало – в 18:30.

Победитель матча попадет в групповой этап Лиги чемпионов.

В предыдущих двух раундах «Прометей» прошел «Левски» и «Опаву». Оба матча подопечные Ронена Гинзбурга выиграть разгромно.

Главный тренер «Прометея» понимает, что предстоящая встреча будет непростой. В таком же ключе думает коуч «Пармы».

Сергей Остапенко
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