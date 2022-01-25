Сегодня «Прометей» сыграет второй матч в плей-ин Лиге чемпионов

Чемпион Украины должен побеждать, чтобы остаться в розыгрыше еврокубка

Фото: championsleague.basketball

Сегодня, 25 января, в 19:00 «Прометей» проведет второй матч в рамках плей-ин баскетбольной Лиги чемпионов.

На своей площадке чемпион Украины примет «Хапоэль». В первом матче израильтяне разгромили украинский клуб (95:70). Чтобы остаться в розыгрыше еврокубка, «Прометею» нужно обязательно выигрывать. Тогда победитель противостояния определится в третьей встрече, которая должна пройти в Иерусалиме 27 января.

Напомним, что накануне «Прометей» продлил победную серию в розыгрыше Суперлиге сезона-2021/22 до двадцати четырех матчей.