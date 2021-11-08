Защитник «Кливленда» установил рекорд НБА
Секстон выбыл на длительный срок
Разыгрывающий «Кливленда» получил серьезную травму
Коллин Секстон / фото - bleacherreport.com
Разыгрывающий защитник «Кливленда» Коллин Секстон получил серьезное повреждение. Разрыв мениска левого колена может вывести игрока из строя на срок до 3 месяцев.
Секстон покинул площадку во второй четверти воскресного матча с «Нью-Йорком» (126:109) из-за повреждения.
Дальнейшее обследование и МРТ, проведенная сегодня в Кливленде, выявили разрыв мениска. Защитник пройдет дополнительную врачебную оценку, после чего его статус будет обновлен.
Секстон в нынешнем сезоне набирает за «Кавальерс» в среднем 16,0 очка и 3,3 подбора, проводя на площадке 28,7 минут за матч.
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