Секстон выбыл на длительный срок

Разыгрывающий «Кливленда» получил серьезную травму

Коллин Секстон / фото - bleacherreport.com

Разыгрывающий защитник «Кливленда» Коллин Секстон получил серьезное повреждение. Разрыв мениска левого колена может вывести игрока из строя на срок до 3 месяцев.

Секстон покинул площадку во второй четверти воскресного матча с «Нью-Йорком» (126:109) из-за повреждения.

Дальнейшее обследование и МРТ, проведенная сегодня в Кливленде, выявили разрыв мениска. Защитник пройдет дополнительную врачебную оценку, после чего его статус будет обновлен.

Секстон в нынешнем сезоне набирает за «Кавальерс» в среднем 16,0 очка и 3,3 подбора, проводя на площадке 28,7 минут за матч.

Защитник «Кливленда» Рики Рубио установил рекорд НБА.