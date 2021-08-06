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«Шарлотт» подписал ключевого игрока «Голден Стэйт»

Келли Убре заключил двухлетнее соглашение с «Хорнетс»
Баскетбол НБА
6 августа 17:40
«Шарлотт» подписал ключевого игрока «Голден Стэйт»
Келли Убре / фото - nba.com

Форвард Келли Убре (25 лет, 201 см) принял предложение «Шарлотт».

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, контракт рассчитан на 2 года и 26 миллионов долларов.

Соглашение «Хорнетс» с Убре поглотит большую часть свободного пространства в платежной ведомости клуба. «Шарлотт» ранее вел переговоры с тяжелым форвардом «Чикаго Буллз» Лаури Маркканеном, но теперь его подписание является практически невозможным.

В сезоне 2020/21 Убре набирал в среднем 15,4 очка и 6,0 подбора в 55 матчах в составе «Голден Стэйт».

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри согласовал с клубом четырехлетнее продление контракта.

Рене Тер Велде
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Теги

Келли Убре Шарлотт Хорнетс Голден Стэйт Уорриорз

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