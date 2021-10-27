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Шок! «Киев-Баскет» уступил аутсайдеру своей группы «Рилски Спортист»
Украинская команда подходила к противостоянию с болгарами с двумя победами на счету
Фото: FIBA
В рамках третьего тура группового этапа Кубка Европы FIBA украинский «Киев-Баскет» уступил болгарскому «Рилски Спортист» со счетом 96:80. Матч проходил на «Самоков-Арене» в Болгарии.
«Рилски» — «Киев-Баскет» 96:80 (24:23, 27:23, 14:25, 31:9)
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