Сидоров – лучший игрок Суперкубка Украины

Защитник «Прометея» забросил ключевой трехочковый в решающий момент игры

Фото: ФБУ

Защитник «Прометея» Илья Сидоров признан лучшим игроком матча за Суперкубок Украины между «Прометеем» и «Будивельником» (104:99).

В заключительной четверти, когда разница между командами составляла 5 баллов, Сидоров забросил трехочковый, который во много предрешил исход встречи.

За 21 минуту 54 секунды на площадке баскетболист набрал 20 очков, совершил 3 перехвата и 1 подбор.

«Прометей» впервые в истории выиграл Суперкубок Украины.