«Прометей» – обладатель Суперкубка Украины
Сидоров – лучший игрок Суперкубка Украины
Защитник «Прометея» забросил ключевой трехочковый в решающий момент игры
Фото: ФБУ
Защитник «Прометея» Илья Сидоров признан лучшим игроком матча за Суперкубок Украины между «Прометеем» и «Будивельником» (104:99).
В заключительной четверти, когда разница между командами составляла 5 баллов, Сидоров забросил трехочковый, который во много предрешил исход встречи.
За 21 минуту 54 секунды на площадке баскетболист набрал 20 очков, совершил 3 перехвата и 1 подбор.
«Прометей» впервые в истории выиграл Суперкубок Украины.
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