Сидоров: «Не имею персональных целей. Прежде всего хочется, чтобы команда побеждала»

Игрок «Прометея» – о первом вызове в сборную Украины, а также удачном начале сезона

Фото: пресс-служба Прометея

Один из лидеров «Прометея» Илья Сидоров прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины, а также оценил свою игру в этом сезоне.

Недавно ты попал в расширенный список сборной Украины. Насколько эти матчи будут отличаться от клубных?

Трудно сказать! Для меня это первый вызов в сборную Украины, поэтому я пока не могу ответить на этот вопрос. Но сам вызов в сборную и надеюсь, что даже попадание в основной состав – очень приятные эмоции и огромный вызов для меня, а также большая ответственность.

Твоя команда принимает участие в Лиге чемпионов. Какие ожидания от этого турнира и какие цели стоят перед командой?

Лично я не имею персональных целей. Я думаю только о том, чтобы наша команда пробилась в следующий этап. Для этого нужно занять второе или третье место в группе. Первое место, я думаю, уже будет невероятно сложно занять. А мои цели – делать свою работу и выполнять то, что требует тренер. Конечно, для любого игрока хочется показывать хорошую статистику в играх такого уровня. Но прежде всего хочется быть командой, которая побеждает.

В матче против «Кривбасса» ты получил неприятную травму, но, к счастью, она оказалась несерьезной. Как сейчас чувствуешь себя и как продолжается восстановление? Ведь уже 10 ноября матч против «Тенерифе». Увидим ли тебя на площадке?

Да, уже все хорошо, я тренируюсь с командой. Чувствую себя уже гораздо лучше. Надеюсь на площадку выйду, но не могу утверждать на 100%. Увидим, как мои кондиции оценит тренер.

У тебя сейчас хорошее и уверенное начало сезона. Ты стал лучшим игроком матча за Суперкубок и в каждом матче показываешь неплохую индивидуальную игру. Наверное, тебя можно считать ключевым игроком команды...

Да, конечно. Не буду лукавить, мне нравится, что я провожу много времени на площадке в стартовой пятерке. Надеюсь, что моя статистика и вклад в победу команды будут только улучшаться. А «Прометей» будет идти на первом месте в Суперлиге и будет показывать хорошие результаты в Лиге чемпионов.

Матч «Тенерифе – «Прометей» в прямом эфире смотрите на XSPORT. Начало – в 21:25 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины соберется 20 ноября и начнет подготовку к первым поединкам квалификации на чемпионат мира против Грузии и Северной Македонии.