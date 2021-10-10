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Симмонс может перейти в «Сакраменто»

Разыгрывающий ожидает своего обмена из «Филадельфии»
Баскетбол НБА
10 октября 16:35
Симмонс может перейти в «Сакраменто»
Бен Симмонс / фото - bleacherreport.com

Согласно заявлению обозревателя НБА Дэвида Олдриджа, после нескольких месяцев переговоров звездный разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс не против своего обмена в «Сакраменто».

Эксперта цитирует портал sports.yahoo.com:

«Я уже писал о возможном обмене Симмонса в «Сакраменто», и обоснование все еще актуально. Симмонс – элитный защитник. Он элитный распасовщик. У него осталось четыре года в контракте.

Как мне сказали, Симмонс согласен перейти в «Сакраменто», так сильно его желание убраться из «Филадельфии».

Бен Симмонс не планирует играть за команду и рассчитывает на обмен. В приобретении защитника заинтересованы «Хьюстон» и «Миннесота».

Рене Тер Велде
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Теги

Бен Симмонс Филадельфия 76 Сакраменто Кингз

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