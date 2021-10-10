Инсайдер: «Бен Симмонс хочет покинуть «Филадельфию» из-за морального истощения»
Симмонс может перейти в «Сакраменто»
Разыгрывающий ожидает своего обмена из «Филадельфии»
Бен Симмонс / фото - bleacherreport.com
Согласно заявлению обозревателя НБА Дэвида Олдриджа, после нескольких месяцев переговоров звездный разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс не против своего обмена в «Сакраменто».
Эксперта цитирует портал sports.yahoo.com:
«Я уже писал о возможном обмене Симмонса в «Сакраменто», и обоснование все еще актуально. Симмонс – элитный защитник. Он элитный распасовщик. У него осталось четыре года в контракте.
Как мне сказали, Симмонс согласен перейти в «Сакраменто», так сильно его желание убраться из «Филадельфии».
Бен Симмонс не планирует играть за команду и рассчитывает на обмен. В приобретении защитника заинтересованы «Хьюстон» и «Миннесота».
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