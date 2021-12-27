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Следующий соперник «Прометея» в Лиге чемпионов определится 4 января

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12:10
Следующий соперник «Прометея» в Лиге чемпионов определится 4 января
Фото: СК Прометей

Следующий соперник «Прометея» в Лиге чемпионов определится 4 января. Об этом в Facebook сообщил президент команды Владимир Дубинский:

«Наш менеджер сообщил, что игру «Манресы» и «Хапоэля» в Лиге чемпионов перенесли на 4 января, а это значит, что соперника нашей команды по плей-ин мы узнаем не раньше этой даты.

Первая игра состоится не 4 января, как планировалось, а 11 января. Для нас это не очень приятная новость, хотя у тренерского штаба будет больше времени подготовиться, а у игроков больше времени отдохнуть и восстановиться».


«Прометей» в плей-ин сыграет с командой, занявшей второе место в квартере В.

«Манреса» досрочно выиграла группу В. На вторую позицию претендуют «Хапоэль Иерусалим», турецкая «Каршиака» и польская «Сталь Острув Велькопольски». Последние две команды свой матч шестого тура сыграют по расписанию 22 декабря.

Напомним, «Прометей» первый украинский клуб, который пробился в плей-ин Лиги чемпионов.



Сергей Остапенко
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