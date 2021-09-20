Снова конкурируем с Россией. Украина официально подала заявку на проведение Евробаскета-2025

Турнир пройдет в четырех странах

Шесть стран подали официальные заявки на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году.



По информации FIBA, турнир хотят провести Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия, Россия и Украина. Из этих шести выберут четыре, которые проведут Евробаскет в сентябре 2025 года. Три страны проведут групповой этап, и еще в одной пройдет плей-офф.

Латвия, Венгрия, Россия и Украина подали заявки на проведение группового этапа и плей-офф. Кипр и Финляндия готовы провести лишь групповой этап.

Отметим, что Финляндия была в числе стран, принимавших Евробаскет в 2017 году, а в Латвии проходили матчи группового этапа Евробаскета-2015.

Теперь, в период с октября 2021 года по январь 2022 года, оценит инфраструктуру стран, после чего примет окончательное решение весной 2022-го.

Напомним, ранее экс-президент Федерации баскетбола Украины и легендарный баскетболист Александр Волков рассказал о пользе проведения Евробаскета.