Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУсик видел самое неприятное поражение Джошуа в карьере. Тогда он понял, что британец будет чемпионом
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Снова конкурируем с Россией. Украина официально подала заявку на проведение Евробаскета-2025

Турнир пройдет в четырех странах
Баскетбол В Европе
18:59
Снова конкурируем с Россией. Украина официально подала заявку на проведение Евробаскета-2025

Шесть стран подали официальные заявки на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году.

По информации FIBA, турнир хотят провести Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия, Россия и Украина. Из этих шести выберут четыре, которые проведут Евробаскет в сентябре 2025 года. Три страны проведут групповой этап, и еще в одной пройдет плей-офф.

Латвия, Венгрия, Россия и Украина подали заявки на проведение группового этапа и плей-офф. Кипр и Финляндия готовы провести лишь групповой этап.

Отметим, что Финляндия была в числе стран, принимавших Евробаскет в 2017 году, а в Латвии проходили матчи группового этапа Евробаскета-2015.

Теперь, в период с октября 2021 года по январь 2022 года, оценит инфраструктуру стран, после чего примет окончательное решение весной 2022-го.

Напомним, ранее экс-президент Федерации баскетбола Украины и легендарный баскетболист Александр Волков рассказал о пользе проведения Евробаскета.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евробаскет-2025

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

Снова конкурируем с Россией. Украина официально подала заявку на проведение Евробаскета-2025
Снова конкурируем с Россией. Украина официально подала заявку на проведение Евробаскета-2025
В Европе
18:59
Украинский центровой перешел в иранский клуб
Украинский центровой перешел в иранский клуб
Украинские легионеры
18:16
Пустовой провел дебютный поединок за «Гран-Канарию»
Пустовой провел дебютный поединок за «Гран-Канарию»
Украинские легионеры
12:57
Суперкубок Украины. «Будивельник» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
Суперкубок Украины. «Будивельник» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
Еврокубки
09:49
Потолок зарплат в НБА может существенно подняться к 2025 году
Потолок зарплат в НБА может существенно подняться к 2025 году
НБА
09:35
Марк Газоль может перейти в «Уорриорз»
Марк Газоль может перейти в «Уорриорз»
НБА
19 сентября 12:40
Дубинский: «Мало кто верил, что мы сможем победить «Парму»
Дубинский: «Мало кто верил, что мы сможем победить «Парму»
Еврокубки
19 сентября 09:55
Гинзбург: «Игры такого качества недостаточно для Лиги чемпионов»
Гинзбург: «Игры такого качества недостаточно для Лиги чемпионов»
Еврокубки
19 сентября 07:35
«Прометей» – первый украинский клуб, который пробился в основной раунд Лиги Чемпионов через квалификацию
«Прометей» – первый украинский клуб, который пробился в основной раунд Лиги Чемпионов через квалификацию
Еврокубки
18 сентября 20:59
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
22
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
40
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
«Энтони, ты суперзвезда». Усик дал понять, что Джошуа проиграет
«Энтони, ты суперзвезда». Усик дал понять, что Джошуа проиграет
Бокс Профессиональный бокс
14 сентября 09:12
22
Все новости