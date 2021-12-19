«Соколы» благодаря рывку в заключительной четверти обыграли «Одессу»

Выдающийся матч провел Майкл Дэвис

Фото: ФБУ

«Харьковские Соколы» на выезде выиграли у «Одессы» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

В стартовых трех четвертях ни у кого из соперников не получалось завладеть существенным преимуществом. Однако все изменилось в заключительной десятиминутке, в ходе которой «Соколы» разгромили «Одессу» и, соответственно, праздновали победу в матче.

Безоговорочным лучшим игроком встречи стал Майкл Дэвис, набравший 37 очков и совершивший 6 подборов, при рейтинге эффективности +33.

Несмотря на поражение, «Одесса», которая в этом году больше не сыграет, уйдет на зимний перерыв на восьмом месте в турнирной таблице – последняя позиция, дающая право сыграть в плей-офф. «Соколы» в 2021 году еще встретятся с «Прометеем».

Турнирная таблица Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Одесса» – «Харьковские Соколы» 80:94 (21:20, 25:31, 19:15, 15:28)