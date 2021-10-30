«Соколы» добыли седьмую победу кряду, разгромив «Черкасские Мавпы»

Команда Валерия Плеханова уже вторая в турнирной таблице

Фото: пресс-служба Суперлиги

«Харьковские Соколы» разгромили «Черкасские Мавпы» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Подопечные Валерия Плеханова завладели очковым преимуществом на старте встречи и по ходу матча только наращивали отрыв, который к финальной сирене достиг 20 очков.

Самым результативным игроком встречи стал Майкл Дэвис, набравший 21 балл. У «Мавп» 20 очков на свой счет записал Дювон Максвелл.

Эта победа стала седьмой кряду для «Харьковских Соколов» и позволила им закрепиться на втором месте в турнирной таблице. Что касается «Мавп», то они проиграли третью встречу кряду.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Харьковские Соколы» – «Черкасские Мавпы» 79:59 (24:14, 16:15, 20:18, 19:12)

«Соколы»: Дэвис 21 + 6 подборов + 5 передач, Зечевич 13 + 8 подборов, Шевченко 11 + 4 подбора, Граф 11 + 5 передач, Глебов 6 — старт, Магони 6, Буренко 4, Никитин 4, Симонс 3, Чугунов 0, Кузнец 0

«Мавпы»: Максвелл 20 + 10 подборов, Первис 11 + 7 подборов + 5 передач, Ткаченко 4, Приймак 2, Кольченко 2 - старт, Конате 8, Балабан 7 + 5 подборов - 3 потери, Хемильтон 3, Бондаренко 2, Сергеев 0, 0

