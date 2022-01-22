«Соколы» проиграли третий матч кряду, уступив «Кривбассу»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 1
Сегодня 13
Завтра 9
Развернуть Свернуть
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Даллас Маверикс - Финикс Санс 101:109 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс 91:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс 117:121 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Прометей 62:92 Окончен
18:30 Черкасские Мавпы - БК Тернополь 65:76 Окончен
19:00 Будивельник - Киев-Баскет 90:82 Окончен
20:00 БК Одесса - БК Запорожье 76:83 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Николаев - Днепр 48:57 3-я четверть
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тандер 121:98 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс 105:116 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс 101:102 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит 110:108 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:109 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 105:109 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз 94:90 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс 102:117 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис 118:122 Окончен
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс 111:101 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 105:103 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Кривбасс - Харьковские Соколы 80:74 Окончен
17:00 Николаев - Днепр 48:57 3-я четверть
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Милуоки Бакс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:00 Кливленд Кавальерс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
20:00 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
22:30 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован
14:00 Будивельник - БК Тернополь -:- Запланирован
15:00 БК Одесса - Прометей -:- Запланирован
16:00 Химик - БК Запорожье -:- Запланирован

«Соколы» проиграли третий матч кряду, уступив «Кривбассу»

+12 после первой четверти не помогли команде Плеханова избежать поражения
Баскетбол Суперлига
16:45
«Соколы» проиграли третий матч кряду, уступив «Кривбассу»
Фото: ФБУ

«Кривбасс» обыграл «Харьковских Соколов» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Команда Валерия Плеханова лучше начала встречу, выиграв первую четверть с разницей в 12 очков. Однако довольно быстро «Кривбасс» выровнял положения, а в третьей десятиминутке уже сам пошел в отрыв в более чем 10 баллов. В заключительной четверти «Кривбасс» не растерял этот задел и праздновал победу.

Лучший игрок матча – Айзея Юмипи, который оформил дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов. У «Соколов» выделим Александара Зечевича, набравшего 22 очка и совершившего 7 подборов.

Счет в сезонной серии теперь 2:1 все еще в пользу «Соколов».

Отметим, что «Соколы» уступили в третьем поединке кряду.

Турнирная таблица Суперлиги

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Кривбасс» – «Харьковские Соколы» 80:74 (15:27, 23:8, 26:16, 16:23)

«Кривбасс»: Коренюк 22о+5пд, Юмипи 22о+12пр, Бондарчук 10, Артамонов 9о+10пр, Мотли 5о+9пд – старт; Латкович 10, Фролов 2, Старцев.

«Харьковские Соколы»: Зечевич 22о+7пд, Дэвис 18, Магони 10, Глебов 8, Граф 4о+6пд+8пр – старт; Симонс 7, Никитин 5о+5пд, Буренко, Кузнецов.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кривбасс (баскетбол) Харьковские Соколы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Николаев» обыграл «Харьковских Соколов», прервав 12-матчевую серию поражений
«Николаев» обыграл «Харьковских Соколов», прервав 12-матчевую серию поражений
Баскетбол Суперлига
20 января 20:59
«Днепр» обыграл «Кривбасс» и увеличил победную серию до трех матчей
«Днепр» обыграл «Кривбасс» и увеличил победную серию до трех матчей
Баскетбол Суперлига
20 января 19:55
«Будивельник» обыграл «Соколов», несмотря на провал в первой четверти
«Будивельник» обыграл «Соколов», несмотря на провал в первой четверти
Баскетбол Суперлига
16 января 15:03
«Харьковские Соколы» одержали уверенную победу над «Мавпами»
«Харьковские Соколы» одержали уверенную победу над «Мавпами»
Баскетбол Суперлига
14 января 21:30
«Кривбасс» совершил камбэк и вырвал победу у «Запорожья»
«Кривбасс» совершил камбэк и вырвал победу у «Запорожья»
Баскетбол Суперлига
14 января 20:00
Матч Суперлиги «Прометей» – «Кривбасс» перенесен
Матч Суперлиги «Прометей» – «Кривбасс» перенесен
Баскетбол Суперлига
11 января 19:47

Новости: Баскетбол

«Соколы» проиграли третий матч кряду, уступив «Кривбассу»
«Соколы» проиграли третий матч кряду, уступив «Кривбассу»
Суперлига
16:45
«Торонто» Михайлюка переиграл «Вашингтон», «Орландо» сложил оружие перед «Лейкерс»
«Торонто» Михайлюка переиграл «Вашингтон», «Орландо» сложил оружие перед «Лейкерс»
НБА
08:42
Евролига. «Милан» на выезде разобрался с ЦСКА, «Эфес» одолел «Панатинаикос»
Евролига. «Милан» на выезде разобрался с ЦСКА, «Эфес» одолел «Панатинаикос»
Еврокубки
07:18
«Запорожье» на выезде разобралось с «Одессой»
«Запорожье» на выезде разобралось с «Одессой»
Суперлига
21 января 22:15
«Будивельник» одержал победу над «Киев-Баскетом»
«Будивельник» одержал победу над «Киев-Баскетом»
Суперлига
21 января 21:00
Казинс подписал контракт с новым клубом НБА
Казинс подписал контракт с новым клубом НБА
НБА
21 января 20:40
Преимущество в середине матча не спасло «Мавп» от поражения «Тернополю»
Преимущество в середине матча не спасло «Мавп» от поражения «Тернополю»
Суперлига
21 января 20:38
24-я победа подряд. «Прометей» с разницей в +30 уничтожил «Химик»
24-я победа подряд. «Прометей» с разницей в +30 уничтожил «Химик»
Суперлига
21 января 20:13
Крис Пол стал автором уникального рекорда НБА
Крис Пол стал автором уникального рекорда НБА
НБА
21 января 16:00
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Бокс Профессиональный бокс
21 января 13:58
2
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
19 января 14:01
Все новости

Анонсы

Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
17:00
Товарищеский матч. «Динамо» – «Расинг Унион». Видео трансляция
WEB
Товарищеский матч. «Динамо» – «Расинг Унион». Видео трансляция
18:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
19:30
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
WEB
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
21:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22:00
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
WEB
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
22:00
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
22:30
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50
Суперлига. «Белый Барс» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Белый Барс» – «Донбасс». Видео трансляция
23 января 13:00
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
23 января 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
23 января 21:45