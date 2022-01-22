«Соколы» проиграли третий матч кряду, уступив «Кривбассу»

+12 после первой четверти не помогли команде Плеханова избежать поражения

Фото: ФБУ

«Кривбасс» обыграл «Харьковских Соколов» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Команда Валерия Плеханова лучше начала встречу, выиграв первую четверть с разницей в 12 очков. Однако довольно быстро «Кривбасс» выровнял положения, а в третьей десятиминутке уже сам пошел в отрыв в более чем 10 баллов. В заключительной четверти «Кривбасс» не растерял этот задел и праздновал победу.

Лучший игрок матча – Айзея Юмипи, который оформил дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов. У «Соколов» выделим Александара Зечевича, набравшего 22 очка и совершившего 7 подборов.

Счет в сезонной серии теперь 2:1 все еще в пользу «Соколов».

Отметим, что «Соколы» уступили в третьем поединке кряду.

Турнирная таблица Суперлиги

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Кривбасс» – «Харьковские Соколы» 80:74 (15:27, 23:8, 26:16, 16:23)

«Кривбасс»: Коренюк 22о+5пд, Юмипи 22о+12пр, Бондарчук 10, Артамонов 9о+10пр, Мотли 5о+9пд – старт; Латкович 10, Фролов 2, Старцев.

«Харьковские Соколы»: Зечевич 22о+7пд, Дэвис 18, Магони 10, Глебов 8, Граф 4о+6пд+8пр – старт; Симонс 7, Никитин 5о+5пд, Буренко, Кузнецов.

