«Харьковские Соколы» дома уверенно обыграли «Запорожье»
«Соколы» в напряженной концовке удержали победу над «Тернополем»
Харьковчане добыли вторую победу в сезоне
«Харьковские Соколы» победили «Тернополь» / фото - ФБУ
В выездном матче 5-го тура Суперлиги «Харьковские Соколы» победили «Тернополь». Поединок закончился со счетом 83:86.
Самым результативным игроком матча стал игрок «Соколов» Майкл Дэвис, набравший 30 очков, 3 подбора и 2 блок-шота при 5-и потерях и 4-х фолах. Также стоит отметить форварда харьковчан Максвелла Махони, который отметился дабл-даблом (26 очков, 12 подборов, 1 передача, 1 блок-шот).
В таблице «Соколы» идут на 7-м месте с 2 победами в 5-и матчах сезона. «Тернополь» занимает 10-ю строчку, имея всего 1 выигранный матч в текущем сезоне Суперлиги.
Напомним, в параллельном матче тура «Запорожье» обыграло «Мавп».
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