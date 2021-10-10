«Соколы» в напряженной концовке удержали победу над «Тернополем»

Харьковчане добыли вторую победу в сезоне

«Харьковские Соколы» победили «Тернополь» / фото - ФБУ

В выездном матче 5-го тура Суперлиги «Харьковские Соколы» победили «Тернополь». Поединок закончился со счетом 83:86.

Самым результативным игроком матча стал игрок «Соколов» Майкл Дэвис, набравший 30 очков, 3 подбора и 2 блок-шота при 5-и потерях и 4-х фолах. Также стоит отметить форварда харьковчан Максвелла Махони, который отметился дабл-даблом (26 очков, 12 подборов, 1 передача, 1 блок-шот).

В таблице «Соколы» идут на 7-м месте с 2 победами в 5-и матчах сезона. «Тернополь» занимает 10-ю строчку, имея всего 1 выигранный матч в текущем сезоне Суперлиги.

Напомним, в параллельном матче тура «Запорожье» обыграло «Мавп».