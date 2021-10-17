«Соколы» выиграли третий матч кряду в Суперлиге

Харьковчане уверено переиграли «Одессу»

Фото: ФБУ

«Харьковские Соколы» обыграли «Одессу», добыв третью победу кряду в рамках Суперлиги.

Подопечные Валерия Плеханова захватили преимущество в конце первой четверти и все остальное время вели в счете, держа «Одессу» на расстоянии 5-10 очков.

Самым результативным игроком встречи стал Майкл Дэвис, набравший 30 очков. Еще стоит выделить Александра Зечевича, который собрал 18 подборов. У «Одессы» 17 баллов на счету Андрея Агафонова.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Харьковские Соколы» – «Одесса» 79:68 (26:21, 14:14, 18:16, 21:17)

«Харьковские Соколы»: Шевченко 14 + 5 подборов, Дэвис 30 + 3 подбора, Зечевич 10 + 18 подборов, Глебов 6 + 4 подбора, Граф 4 + 5 передач - старт, Буренко 0, Симонс 2, Никитин 0, Магон 13 + 6 подборов.

«Одесса»: Агафонов 17 + 5 подборов, Келлисон 12 + 5 передач, Новиков 0, Носков 15 + 8 подборов, Марченко 0 - старт, Лаурис 12 + 2 подбора, Лейманис 5 + 6 подборов, Ткачук 0, Балабан 0, Фицпатрик 7 + 6 подборов.

