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Соперник «Прометея» в плей-ин Лиги чемпионов определится на неделю позже

В числе потенциальных оппонентов слобожанцев три команды
Баскетбол Еврокубки
16:50
Соперник «Прометея» в плей-ин Лиги чемпионов определится на неделю позже
Фот: пресс-служба Прометея

«Прометей» узнает соперника по раунду плей-ин Лиги чемпионов на неделю позже, чем ожидалось.

Все из-за вспышки Covid-19 в составе испанского клуба «Манреса». 22 декабря «Манреса» должна была сыграть с израильским «Хапоэлем Иерусалим» в рамках заключительного тура группы В, однако теперь матч перенесен на 28 декабря. Об этом сообщила FIBA.

«Прометей» в плей-ин сыграет с командой, занявшей второе место в квартере В.

«Манреса» досрочно выиграла группу В. На вторую позицию претендуют «Хапоэль Иерусалим», турецкая «Каршиака» и польская «Сталь Острув Велькопольски». Последние две команды свой матч шестого тура сыграют по расписанию 22 декабря.

Напомним, «Прометей» первый украинский клуб, который пробился в плей-ин Лиги чемпионов.

Сергей Остапенко
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