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02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс 91:113 Окончен
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:115 Окончен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
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05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс -:- Запланирован

Соперник Украины на Евробаскете-2022 назвал имя нового наставника команды

Им стали экс-тренер сборных Косово и Боснии и Герцеговины
Баскетбол В Европе
10:40
Соперник Украины на Евробаскете-2022 назвал имя нового наставника команды
Дамир Мулаомерович / Фото - sportsport.ba
Хорватская федерация баскетбола на своем официальном сайте сообщила, что Дамир Мулаомерович стал новым наставником сборной Хорватии. Он заменил предыдущего главного тренера Велько Мршича, выведшего Хорватию на Евробаскет-2022.

Новоизбранный специалист является бывший главным сборной Хорватии и экс-тренер сборных Косово и Боснии и Герцеговины. С февраля 2020 Мулаомерович работал помощником в сборной Хорватии.

Во время игровой карьеры Мулаомерович выигрывал Евролигу в сезоне-2001/02 в составе Панатинаикоса. Он также играл за такие команды как «Слобода», «Цибона», ПАОК, «Олимпиакос», «Фортитудо», «Эфес Пилсен» и «Реал». Со сборной Хорватии играл на четырех чемпионатах Европы и Олимпийских играх в Атланте.

Тренерский путь Дамир Мулаомерович начинал аналогично игровой карьере: 47-летний наставник сначала работал в «Слободе», а затем в «Цибоне». Сейчас он тренирует хорватскую «Цедевиту Джуниор».

Напомним, сборные Украины и Хорватии сыграют в одной группе Евробаскета-2022, которая стартует 1 сентября. Также украинцы на ЧЕ встретятся со сборными Италии, Греции, Великобритании и Эстонии.

Ранее стал известно, какие два российских города претендуют на проведение Евробаскета-2025.
Владимир Кириченко
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Евробаскет-2022

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