Конкуренция Украине. Два российских города претендуют на проведение Евробаскета-2025
Соперник Украины на Евробаскете-2022 назвал имя нового наставника команды
Им стали экс-тренер сборных Косово и Боснии и Герцеговины
Дамир Мулаомерович / Фото - sportsport.baХорватская федерация баскетбола на своем официальном сайте сообщила, что Дамир Мулаомерович стал новым наставником сборной Хорватии. Он заменил предыдущего главного тренера Велько Мршича, выведшего Хорватию на Евробаскет-2022.
Новоизбранный специалист является бывший главным сборной Хорватии и экс-тренер сборных Косово и Боснии и Герцеговины. С февраля 2020 Мулаомерович работал помощником в сборной Хорватии.
Во время игровой карьеры Мулаомерович выигрывал Евролигу в сезоне-2001/02 в составе Панатинаикоса. Он также играл за такие команды как «Слобода», «Цибона», ПАОК, «Олимпиакос», «Фортитудо», «Эфес Пилсен» и «Реал». Со сборной Хорватии играл на четырех чемпионатах Европы и Олимпийских играх в Атланте.
Тренерский путь Дамир Мулаомерович начинал аналогично игровой карьере: 47-летний наставник сначала работал в «Слободе», а затем в «Цибоне». Сейчас он тренирует хорватскую «Цедевиту Джуниор».
Напомним, сборные Украины и Хорватии сыграют в одной группе Евробаскета-2022, которая стартует 1 сентября. Также украинцы на ЧЕ встретятся со сборными Италии, Греции, Великобритании и Эстонии.
Ранее стал известно, какие два российских города претендуют на проведение Евробаскета-2025.
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