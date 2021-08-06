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матч-центр : Баскетбол
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США разгромили действущих чемпионок Европы и вышли в финал женского турнира на Играх в Токио

Невероятная игра Гайнер помогла американкам попасть в «золотой матч» Олимпиады-2020


Olympics Токио-2020
10:40
США разгромили действущих чемпионок Европы и вышли в финал женского турнира на Играх в Токио
Женская сборная США по баскетболу / Фото - gettyimages.com
Состоялся первый полуфинальный матч баскетбольного олимпийского турнира в Токио среди женских команд.

Сборная США без проблем обыграла команду Сербии. В составе американок 15 очков и 12 подборов в активе Бритни Грайнер.
Олимпийские игры. Токио-2020. Баскетбол. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала

США – Сербия 79:59 (25:12, 16:11, 17:16, 21:20)

США: Грайнер (15 + 12 подборов), Стюарт (12 + 10 подборов), Уилсон (9), Берд (8), Таурази (0) – старт; Грэй (14), Чарльз (6), Коллиер (5), Лойд (4), Эткинс (4), Фаулс (2), Диггинс-Смит (0).

Сербия: Краишник (6), Брукс (5), Васич (4), Црвендакич (2), Дабович (0) – старт; Андерсон (15), Шкорич (9), Бутулия (8), Чаджо (6), Дугалич (4 + 10 подборов), Йованович (0), Станкович (0).
Отметим, что хозяйки турнира сборная Японии встретятся с командой Франции. Начало матча – 14.00.

А тем временем стали известны финалисты Олимпийских игр-2020 среди мужских баскетбольных команд.
Владимир Кириченко
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