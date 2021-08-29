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Определился капитан «Киев-Баскета» на следующий сезон

Последние 2 сезона баскетболист провел в США
Баскетбол Суперлига
16:58
Определился капитан «Киев-Баскета» на следующий сезон
Илья Тыртышник / фото -

Защитник «Киев-Баскета» Илья Тыртышник назначен новым капитаном команды. О решение тренерского штаба стало известно из сообщения пресс-службы клуба.

Последние два сезона Тыртышник выступал в NCAA за «Сент Клауд Стейт». В сезоне 2020/21 из-за травмы провел только 6 матчей. В среднем набирал 11,8 очков, делал 3 подбора и 1 ассист за 27 минут на площадке.

В предыдущем сезоне капитаном киевлян был Богдан Близнюк.

Айнарс Багатскис  рассказал о трансферной политике клуба.

 

 

Антон Кривенко
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Теги

Киев-Баскет Илья Тыртышник

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