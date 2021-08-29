«Будивельник» заключил краткосрочное соглашение с украинским защитником
Определился капитан «Киев-Баскета» на следующий сезон
Последние 2 сезона баскетболист провел в США
Илья Тыртышник / фото -
Защитник «Киев-Баскета» Илья Тыртышник назначен новым капитаном команды. О решение тренерского штаба стало известно из сообщения пресс-службы клуба.
Последние два сезона Тыртышник выступал в NCAA за «Сент Клауд Стейт». В сезоне 2020/21 из-за травмы провел только 6 матчей. В среднем набирал 11,8 очков, делал 3 подбора и 1 ассист за 27 минут на площадке.
В предыдущем сезоне капитаном киевлян был Богдан Близнюк.
Айнарс Багатскис рассказал о трансферной политике клуба.
Комментарии 0