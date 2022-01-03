Стала известна дата возвращения Ирвинга на паркет НБА

Разыгрывающий пропустил 35 матчей «Бруклина» в этом сезоне

Кайри Ирвинг / фото - skysports.com

Возвращение разыгрывающего защитника «Бруклина» Кайри Ирвинга в нынешнем сезоне НБА запланировано на 5 января в матче регулярного чемпионата лиги с «Индианой», сообщает инсайдер Шэмс Чарания в Twitter.

Кайри Ирвинг отказывается от вакцинации и в связи с установленными в Нью-Йорке правилами по COVID-19 не может участвовать в домашних матчах «Нетс». В начале сезона клуб решил отстранить разыгрывающего от всех игр и тренировок, но из-за кадровых проблем было принято решение вернуть Кайри для участия в выездных встречах. Таким образом, Ирвинг пропустил 35 матчей «Бруклина» в этом сезоне.

О том, как отсутсвие Кайри Ирвинга влияет на игру «Бруклина» можно узнать из нашего материала.