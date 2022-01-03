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02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 117:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз 119:120 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 111:124 Окончен
04:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 116:123 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс 120:105 Окончен
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01:00 Бостон Селтикс - Орландо Мэджик 116:111 Окончен
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс 108:104 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Майами Хит 115:113 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс 86:95 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Финикс Санс 99:133 Окончен
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02:00 Вашингтон Уизардз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

Стала известна дата возвращения Ирвинга на паркет НБА

Разыгрывающий пропустил 35 матчей «Бруклина» в этом сезоне
Баскетбол НБА
21:40
Стала известна дата возвращения Ирвинга на паркет НБА
Кайри Ирвинг / фото - skysports.com

Возвращение разыгрывающего защитника «Бруклина» Кайри Ирвинга в нынешнем сезоне НБА запланировано на 5 января в матче регулярного чемпионата лиги с «Индианой», сообщает инсайдер Шэмс Чарания в Twitter.

Кайри Ирвинг отказывается от вакцинации и в связи с установленными в Нью-Йорке правилами по COVID-19 не может участвовать в домашних матчах «Нетс». В начале сезона клуб решил отстранить разыгрывающего от всех игр и тренировок, но из-за кадровых проблем было принято решение вернуть Кайри для участия в выездных встречах. Таким образом, Ирвинг пропустил 35 матчей «Бруклина» в этом сезоне.

О том, как отсутсвие Кайри Ирвинга влияет на игру «Бруклина» можно узнать из нашего материала.

Рене Тер Велде
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Теги

Кайри Ирвинг Бруклин Нетс

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