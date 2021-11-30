Стала известна степень тяжести травмы Порзингиса

Звездный форвард «Далласа» вернется уже в ближайшее время

Кристапс Порзингис / фото - justclicktomball.com

Рентген не обнаружил серьезной травмы у тяжелого форварда «Далласа» Кристапса Порзингиса. Об этом сообщил главный тренер команды Джейсон Кидд.

Таким образом, звезда «Далласа» вернется в строй уже в ближайшее время. Тем не менее, участие латыша в матче против «Нового Орлеана» в среду пока под вопросом.

Напомним, что Кристапс Порзингис досрочно покинул площадку во время матча с «Кавальерс» из-за повреждения правого голеностопного сустава.