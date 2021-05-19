После нормализации ситуации с COVID-19 в НБА введут турнир в середине сезона
Стали известны даты начала плей-офф НБА
Но пока известны не все участники серий
В Национальной баскетбольной ассоциации заявили, что старт плей-офф намечен на 22-23 мая.
22 мая
«Бруклин» – «Бостон
«Милуоки» – «Майами»
«Клипперс» – «Даллас»
«Денвер» – «Портленд»
23 мая
«Филадельфия» – 8-я команда Востока
«Нью-Йорк» – «Атланта»
«Финикс» – 7-я команда Запада
«Юта» – 8-я команда Запада
Напомним, ранее через плей-ин в плей-офф вышел «Бостон», обыгравший «Вашингтон».
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