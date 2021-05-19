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20:00 БК Тернополь - БК Запорожье 68:75 Окончен
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Стали известны даты начала плей-офф НБА

Но пока известны не все участники серий

Баскетбол НБА
19 мая 07:59
Стали известны даты начала плей-офф НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации заявили, что старт плей-офф намечен на 22-23 мая.

22 мая

«Бруклин» – «Бостон

«Милуоки» – «Майами»

«Клипперс» – «Даллас»

«Денвер» – «Портленд»

23 мая

«Филадельфия» – 8-я команда Востока

«Нью-Йорк» – «Атланта»

«Финикс» – 7-я команда Запада

«Юта» – 8-я команда Запада

Напомним, ранее через плей-ин в плей-офф вышел «Бостон», обыгравший «Вашингтон».

Карен Агабекян
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