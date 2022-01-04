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Стали известны имена лучших украинцев и легионеров первой половины сезона-2021/2022 Суперлиги

Сидоров и Клавелл – победители по итогам голосования капитанов команд
Баскетбол Суперлига
14:28
Стали известны имена лучших украинцев и легионеров первой половины сезона-2021/2022 Суперлиги
Илья Сидоров / Фото - ФБУ
Завершилось голосование капитанов команд за лучших украинцев и легионеров первой половины сезона Суперлиги победу одержали украинский защитник Илья Сидоров («Прометей») и американский защитник Джиан Клавелл («Будивельник»), которые набрали 6 и 5 голосов соответственно. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

Также в топ-5 лучших украинских игроков попали Иссуф Санон («Днепр»), Вячеслав Кравцов («Днепр»), Иван Ткаченко («Черкасские Мавпы») и Богдан Близнюк («Киев-Баскет»).

Среди легионеров в список вошли Ди Джей Кеннеди («Прометей»), Диаджело Харрисон («Прометей»), Крис Джонс («Химик») и Майкл Дэвис («Харьковские Соколы»).

А тем временем американский форвард киевского «Будивельника» Реджи Апшоу продолжит карьеру в клубе немецкой Бундеслиги «Миттельдойчер».
Владимир Кириченко
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Теги

Илья Сидоров Иссуф Санон Иван Ткаченко Богдан Близнюк Вячеслав Кравцов Крис Джонс Майкл Дэвис

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Новости: Баскетбол

Стали известны имена лучших украинцев и легионеров первой половины сезона-2021/2022 Суперлиги
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