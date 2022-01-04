Сидоров: «Не имею персональных целей. Прежде всего хочется, чтобы команда побеждала»
Стали известны имена лучших украинцев и легионеров первой половины сезона-2021/2022 Суперлиги
Сидоров и Клавелл – победители по итогам голосования капитанов команд
Илья Сидоров / Фото - ФБУЗавершилось голосование капитанов команд за лучших украинцев и легионеров первой половины сезона Суперлиги победу одержали украинский защитник Илья Сидоров («Прометей») и американский защитник Джиан Клавелл («Будивельник»), которые набрали 6 и 5 голосов соответственно. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.
Также в топ-5 лучших украинских игроков попали Иссуф Санон («Днепр»), Вячеслав Кравцов («Днепр»), Иван Ткаченко («Черкасские Мавпы») и Богдан Близнюк («Киев-Баскет»).
Среди легионеров в список вошли Ди Джей Кеннеди («Прометей»), Диаджело Харрисон («Прометей»), Крис Джонс («Химик») и Майкл Дэвис («Харьковские Соколы»).
А тем временем американский форвард киевского «Будивельника» Реджи Апшоу продолжит карьеру в клубе немецкой Бундеслиги «Миттельдойчер».
Комментарии 0