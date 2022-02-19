Харден не сыграет в Матче всех звезд НБА
Стали известны имена номинантов на включение в Зал славы в 2022 году
Среди них – легенда «Сан-Антонио Сперс»
Ману Джинобили / Фото - upmatters.comОбнародован список финалистов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в этом году. Об этом сообщает ESPN.
4-кратный чемпион НБА в составе «Сан-Антони Сперс» Ману Джинобили, 5-кратный участник Матча звезд Тим Хардуэй, главный тренер Джордж Карл вошли в число претендентов.
Отметим, что в список финалистов также вошли Суин Кэш, Линди Уэйлен, Майкл Купер, Маркес Джонсон, Хью Эванс (судья), Боб Хаггинс (тренер), Марианн Стэнли (тренер) и Лета Эндрюс (тренер).
Новые члены Зала славы будут названы 2 апреля во время «Финала четырех» Мартовского безумия NCAA. Торжественная церемония состоится 10 сентября в Спрингфилде.
Результаты игрового дня НБА.
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