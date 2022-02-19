Стали известны имена номинантов на включение в Зал славы в 2022 году

Среди них – легенда «Сан-Антонио Сперс»

Ману Джинобили / Фото - upmatters.com

Обнародован список финалистов на включение в Зал славы баскетбола именив этом году. Об этом сообщает4-кратный чемпион НБА в составе «Сан-Антони Сперс», 5-кратный участник Матча звезд, главный тренервошли в число претендентов.Отметим, что в список финалистов также вошли(судья),(тренер),(тренер) и(тренер).Новые члены Зала славы будут названы 2 апреля во время «Финала четырех» Мартовского безумия NCAA. Торжественная церемония состоится 10 сентября в Спрингфилде.