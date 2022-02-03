«Прометей» вошел в 16 сильнейших команд Лиги чемпионов. Соперники и расписание матчей украинского клуба в следующем раунде еврокубка
Стали известны стартовые пятерки Матча Звезд Суперлиги-2022
«Прометей» станет базовым клубом предстоящего ивента
Матч Звезд Суперлиги / Фото - FacebookЗавершилось голосование болельщиков за стартовые пятерки Матча Звезд Суперлиги, который состоится 19 февраля в киевском Дворце спорта. Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.
Именно любители баскетбола в течение двух недель определяли составы, которые начнут звездное противостояние Украина – Легион на All Star.
По два игрока в задних линиях и по три в передних, набравших наибольшее количество голосов, получили место в стартовых пятерках команд Украины и Легиона на Матче звезд.
Представляем вашему вниманию результаты голосования:
Звезды Украины:
Задняя линия
Илья Сидоров («Прометей») – 2749 голосов
Иссуф Санон («Днепр») – 2139 голосов
Передняя линия
Александр Липовой («Прометей») – 2031 голосов
Вячеслав Кравцов («Днепр») – 1904 голоса
Вячеслав Петров («Прометей») – 1847 голосов
Звезды легиона:
Задняя линия
Дианжело Харрисон («Прометейм) – 2309 голосов
Ди Джей Купер («Днепр») – 1931 голос
Передняя линия
Ди Джей Стефенс («Прометейм) – 3529 голосов
Ди Джей Кеннеди («Прометейм) – 3398 голосов
Дрю Гордон («Будивельник») – 1999 голосов
Напомним, по 5 игроков команд Украины и Легиона определят капитаны клубов Суперлиги Windrose. У них нет возможности голосовать за своих партнеров по команде. Также по два участника звездного матча в командах определит организатор ивента – Федерация баскетбола Украины.
Накануне БК «Запорожье» подписал контракт до конца сезона с американским тяжелым форвардом Маколом Мавьеном.
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