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Стало известно болельщики, какой команды испытывают наибольший стресс

Исследование проводилось на базе комментариев в соцсетях
Баскетбол НБА
16:40
Стало известно болельщики, какой команды испытывают наибольший стресс
фото - Sports Rush

По результатам исследования стало известно, что болельщики команды «Филадельфия Сиксерс» испытывают больший стресс, чем фанаты других команд НБА.

В рамках исследования Reddit NBA для каждой команды лиги было собрано по 100 000 сообщений поклонников на различных платформах и в соцсетях. Они были пропущены через инструмент под названием TensiStrength для определения уровня стресса и позитива. 29% сообщений поклонников 76-х были квалифицированы, как стрессовые или напряженные.

Также высокий уровень стресса оказался у фанатов «Бостона» и «Кливленда» – 27%.

Ряды «Кавальерс» вскоре может пополнить украинский защитник.

Антон Кривенко
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Теги

Филадельфия 76 Кливленд Кавальерс Бостон Селтикс болельщики

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