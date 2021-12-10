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Тема дняСК «Сокол» подписал двух опытных защитников
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02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 113:104 Окончен
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02:30 Атланта Хоукс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
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15:00 Черкасские Мавпы - Прометей -:- Запланирован
16:00 Кривбасс - Химик -:- Запланирован
17:00 Николаев - БК Одесса -:- Запланирован

Стало известно, кто возглавит сборную США по баскетболу

Стив Керр сменит на посту главного тренера Грегга Поповича
Баскетбол НБА
21:25
Стало известно, кто возглавит сборную США по баскетболу
Стив Керр / фото - skysports.com

Специалист «Голден Стэйт» Стив Керр станет новым главным тренером сборной США по баскетболу, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

По информации Воджнаровски, в тренерский штаб Керра войдут Монти Уильямс из «Финикса», Эрик Споэльстра из «Майами» и главный тренер команды университета Гонзага Марк Фью.

Стив Керр сменит на этом посту Грегга Поповича, завершившего карьеру в сборной после победной Олимпиады-2020. 

Официально о назначении Керра объявят в ближайшее время.

Рене Тер Велде
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Голден Стэйт Уорриорз Стив Керр

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