Томпсон: «Голден Стэйт» входит в топ-3 НБА по защите и нападению»
Стало известно, кто возглавит сборную США по баскетболу
Стив Керр сменит на посту главного тренера Грегга Поповича
Стив Керр / фото - skysports.com
Специалист «Голден Стэйт» Стив Керр станет новым главным тренером сборной США по баскетболу, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.
По информации Воджнаровски, в тренерский штаб Керра войдут Монти Уильямс из «Финикса», Эрик Споэльстра из «Майами» и главный тренер команды университета Гонзага Марк Фью.
Стив Керр сменит на этом посту Грегга Поповича, завершившего карьеру в сборной после победной Олимпиады-2020.
Официально о назначении Керра объявят в ближайшее время.
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