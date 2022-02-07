«Прометей» вошел в 16 сильнейших команд Лиги чемпионов. Соперники и расписание матчей украинского клуба в следующем раунде еврокубка
Стало известно место проведения «Финала четырех» Лиги чемпионов сезона-2021/22
Решающие матчи турнира состоятся с 6 по 8 мая
«Прометей» / Фото - eurohoops.net«Финал четырех» Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится в Бильбао (Испания).
Решающие матчи турнира под эгидой FIBA состоятся с 6 по 8 мая. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
«Финал четырех» примет 10-тысячный комплекс «Бильбао Арена». Впервые в истории Лиги чемпионов ивент будет проведен в городе, команда из которого не будет принимать участие в играх.
В минувшем сезоне триумфатор Лиги чемпионов определялся в Нижнем Новгороде.
Напомним, «Прометей» в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с испанской «Уникахой». Первый матч состоится 8 февраля в Запорожье.
Ранее в третьем решающем матче серии плей-ин Лига чемпионов FIBA «Прометей» в Иерусалиме обыграл «Хапоэль» со счетом 85:75.
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